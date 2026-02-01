Nueva York. Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Minneapolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas a través del país, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con el medio ProPublica.

Según el medio, los registros gubernamentales indican que Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron quienes dispararon contra Pretti. El enfermero de 37 años es la segunda persona que muere a manos de agentes federales en operativos en Minneapolis (Minnesota) tras Renee Good, que falleció el pasado 7 de enero.

Ochoa y Gutiérrez estaban asignados a la Operación Metro Surge, una redada de control migratorio lanzada en diciembre que envió a decenas de agentes armados y enmascarados por toda la ciudad.

La CBP, que emplea a ambos hombres, se ha negado hasta ahora a revelar sus nombres y ha revelado pocos datos sobre el mortal incidente, que se produjo pocos días después de que otro agente de inmigración disparara y matara a otra manifestante de Minneapolis, una madre de tres hijos de 37 años llamada Renee Good.

Legisladores demócratas y republicanos han pedido una investigación transparente sobre la muerte de Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en el hospital del Departamento de Veteranos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la CBP, dijo que los agentes fueron suspendidos tras el tiroteo del 24 de enero, mientras avanza la investigación. El Departamento de Justicia anunció el viernes que su División de Derechos Civiles está investigando el tiroteo.

ProPublica señaló en su publicación que Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se unió a esa agencia en 2018 y Gutiérrez se incorporó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP. Ambos son del sur de Texas.

Según indicó Angélica Ochoa, exesposa de Ochoa, a ProPublica, éste deseó por mucho tiempo unirse a la Patrulla Fronteriza hasta que lo logró y para cuando la pareja se separó en 2021, él ya era un entusiasta de las armas, con unos 25 rifles, pistolas y escopetas.

Gutiérrez está asignado a un equipo de respuesta especial, que realiza operaciones de alto riesgo similares a las de las unidades SWAT de la policía.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la acción de sus agentes y aseguró que dispararon en un caso que calificó de "terrorismo doméstico", generando indignación.

Gregory Bovino, jefe de los operativos migratorios en Minneapolis, aseguró que los agentes intentaron desarmar a Pretti y que éste se resistió "violentamente”.

Tras la muerte de Pretti y la intensificación de las protestas en el país, Trump retiró a Bovino de Minneapolis y envió allí a hacerse cargo a su zar de la frontera, Tom Homan.

Tras las dos muertes y las incesantes y masivas protestas, el presidente estadounidense Trump ordenó este sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Minneapolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del gobierno federal.

