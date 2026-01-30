Departamento de Justicia abre investigación por posible violación de derechos civiles de Alex Pretti; fue abatido por ICE en Minneapolis

Más Información

El anunció la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de , el hombre que fue abatido a tiros por agentes de inmigración la pasada semana en Minneapolis.

"Una investigación significa hablar con testigos, examinar pruebas documentales, enviar citaciones si es necesario y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia cuenta con los mejores expertos del mundo en este ámbito", dijo en una rueda de prensa el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

"Por lo tanto, espero que esa investigación avance teniendo en cuenta esos parámetros", agregó.

Lee también

“Eso significa que (el Departamento de Seguridad Nacional), como ha dicho la secretaria, está llevando a cabo una investigación, como debe ser”, dijo Blanche. “Y como siempre ocurre en un suceso trágico como este, el FBI, en su función, que es independiente del DHS, también está investigando el asunto”.

"No quiero exagerar lo que está sucediendo", dijo Blanche. "No quiero que la conclusión sea que se está llevando a cabo una investigación masiva sobre derechos civiles".

Blanche agregó que se trató de “una investigación estándar del FBI” y dijo que “cuando hay circunstancias como las que vimos el sábado pasado, y esa investigación, en la medida en que necesite involucrar a abogados de la División de Derechos Civiles, los involucrará”.

Lee también

ICE abate a Alex Pretti durante manifestación en Minneapolis

Agentes de inmigración mataron a tiros el pasado sábado a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Minneapolis.

Los videos difundidos muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres durante el operativo, antes de ser reducido por los agentes, desarmado y disparado por la espalda cuando se encontraba en el suelo sometido.

Blanche dijo durante la comparecencia que "un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia", pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como "un evento trágico".

El fiscal adjunto detalló que se trata de una investigación diferente a la que conduce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria, Kristi Noem, quien ha recibido muchas críticas por lo ocurrido en Minnesota.

Lee también

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que el caso de Renée Good no dio lugar a una investigación de derechos civiles, Blanche respondió que en Estados Unidos ocurren miles de tiroteos y que no en todos ellos se investigan posibles violaciones de derechos civiles.

"Tiene que haber circunstancias o hechos, o quizás hechos desconocidos, pero sin duda circunstancias que justifiquen una investigación.(...) Esto no significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal, la división de derechos civiles intervenga", explicó.

Los derechos civiles son el conjunto de derechos y libertades de Estados Unidos que garantizan que todas las personas sean tratadas de manera igual ante la ley, sin discriminación.

