Arrestan al periodista Don Lemon tras manifestación antiinmigratoria; interrumpió un servicio religioso en Minnesota

El periodista Don Lemon fue arrestado en relación con una manifestación antiinmigratoria que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota y aumentó las tensiones entre los residentes y el gobierno de Trump, dijo su abogado el viernes.

Lemon fue arrestado por agentes federales en Los Ángeles, donde estaba cubriendo los Premios Grammy, dijo su abogado Abbe Lowell.

No está claro qué cargo o cargos enfrenta Lemon en la protesta del 18 de enero. El arresto se produjo después de que un magistrado rechazara la semana pasada la solicitud inicial de la fiscalía de acusar al periodista.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023, ha dicho que no tiene ninguna afiliación a la organización que ingresó a la iglesia y que estaba ahí como periodista que documentaba a los manifestantes.

“Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente a lo que siempre ha hecho”, declaró Lowell en un comunicado. “La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder”.

Lowell agregó que “Don luchará contra estos cargos enérgicamente y a fondo en la corte”.

La fiscal General de EU, Pam Bondi, publicó en las redes sociales el viernes por la mañana confirmando el arresto de Lemon y otras tres personas que estaban presentes durante la protesta en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se desempeña como pastor.

“Bajo mi dirección, temprano esta mañana, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”, dijo Bondi.

Desde que dejó CNN, Lemon se ha unido a la legión de periodistas que han emprendido su propio negocio, publicando regularmente en YouTube. No ha ocultado su desprecio por Trump. Sin embargo, durante su programa en línea desde la iglesia, repitió: "No estoy aquí como activista. Estoy aquí como periodista". Describió la escena que tenía delante y entrevistó a feligreses y manifestantes.

Después de que fracasara el primer intento de acusarlo, predijo en su programa que la administración lo intentaría nuevamente.

"Y adivinen qué —dijo—, aquí estoy. Sigan intentándolo. Eso no me va a impedir ser periodista. Eso no va a disminuir mi voz. Adelante, conviértanme en el nuevo Jimmy Kimmel, si quieren. Simplemente háganlo. Porque no me voy a ir a ninguna parte".

Un destacado abogado de derechos civiles y otras dos personas involucradas en la protesta fueron arrestados la semana pasada. La fiscalía los ha acusado de violaciones de derechos civiles por interrumpir el servicio religioso de la Iglesia de las Ciudades .

El Departamento de Justicia inició una investigación de derechos civiles después de que el grupo interrumpiera los servicios coreando “ICE fuera” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que recibió un disparo mortal de un oficial de ICE en Minneapolis.

“Escuchen alto y claro: NO TOLERAMOS ATAQUES A LUGARES DE CULTO”, escribió la fiscal General Bondi en una publicación en las redes sociales la semana pasada.

La Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y uno de sus pastores es David Easterwood, quien dirige una oficina local de ICE. Muchas iglesias bautistas tienen pastores que también desempeñan otros trabajos.

La rápida investigación del Departamento de Justicia sobre la interrupción de la iglesia contrasta con su decisión de no abrir una investigación de derechos civiles por el asesinato de Good a manos de un agente del ICE. El departamento no ha dicho si abrirá una investigación de derechos civiles por el asesinato de Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes federales.

“En lugar de investigar a los agentes federales que mataron a dos manifestantes pacíficos de Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está dedicando su tiempo, atención y recursos a este arresto, y esa es la verdadera acusación de irregularidades en este caso”, dijo Lowell.

