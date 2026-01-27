Agentes del ICE abandonan Minneapolis; prosigue la investigación sobre muerte de Alex Pretti

Más Información

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Agentes migratorios desplegados en empezarán a abandonar la ciudad este martes, según las autoridades locales, mientras prosiguen las investigaciones en torno a la muerte por disparos de un que filmaba un operativo policial.

Activistas indignados por la muerte de , un enfermero de 37 años que filmaba un operativo y que murió durante su detención, acuden al lugar del para depositar flores y objetos ante el improvisado memorial.

“Gracias por tu compasión y amor hacia todos a quienes cuidaste”, se podía leer en una pancarta depositada en el lugar del .

“Somos una comunidad muy unida, diría que comparable a la de cualquier otro estado, así que es realmente hermoso ver a todos, reunirse así y luchar contra estas ”, dijo a la AFP la manifestante Jasmine Nelson, de 21 años.

Agente federal agrede físicamente a manifestante en Minnesota. (25/01/26) Foto: AP
Agente federal agrede físicamente a manifestante en Minnesota. (25/01/26) Foto: AP

Pretti llevaba un arma, e inicialmente la secretaria de Seguridad Nacional, , lo acusó de “terrorista”, el mismo término que utilizó para calificar a otra activista que murió por disparos el 7 de enero, , una madre de 37 años, a bordo de su coche.

Las declaraciones de Noem provocaron indignación de activistas y fueron seguidas de una clara desescalada por parte del gobierno de Trump.

Greg Bovino también abandonará la ciudad

La cadena Fox citó a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que hay imágenes de cámaras portátiles de los agentes que intervinieron en el intento de detención de Pretti.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró en la red social X que “algunos ” saldrán de la ciudad, aunque no dio detalles sobre cuántos.

“Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación”, dijo el funcionario, quien añadió que habló con Trump el lunes: “El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”.

Trump bajó el tono ante la conmoción causada por la muerte de ese segundo activista, y anunció que mandaba a su “zar” migratorio, , a Mineápolis, para que le informe personalmente de la situación.

El estilo combativo de Bovino marca las redadas, Trump lo sustituye para reducir la presión política. (26/01/26) Foto: AFP
El estilo combativo de Bovino marca las redadas, Trump lo sustituye para reducir la presión política. (26/01/26) Foto: AFP

El comandante de la Patrulla Fronteriza que estaba liderando las operaciones en Mineápolis, , abandonará la ciudad.

Mineápolis es una ciudad santuario, es decir, que no colabora con las autoridades federales en materia de persecución de la inmigración irregular.

Trump pide colaboración y oposición cesar despliegue de ICE

Trump volvió a exigir el lunes la cooperación de las para evitar más tragedias en una de sus políticas clave.

La oposición demócrata exige, en cambio, que acabe con el despliegue del (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, y amenaza incluso con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias inminentes.

Eso podría conducir a finales de semana a un nuevo cierre parcial del gobierno, como ya ocurrió a finales de 2025.

El malestar por estos hechos alcanza incluso al bando republicano.

El lunes, Chris Madel, uno de los abogados que asistió al agente implicado del , anunció su renuncia a presentarse a las primarias de ese partido para el cargo de gobernador de Minesota.

“No puedo apoyar las represalias lanzadas por los republicanos a escala nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni considerarme miembro de un partido que lo haría”, subrayó el jurista, conocido por defender a las .

Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE
Un manifestante es arrestado mientras la gente se reúne después de que agentes de ICE dispararon a alguien varias veces mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. Foto: EFE

Un tribunal de apelaciones declinó el lunes volver a bloquear los operativos antimigratorios federales, como requería una moción de urgencia de activistas.

“Accedimos y vimos los mismos videos que vio el tribunal de distrito”, explicaron los tres jueces del 8º distrito.

“Lo que muestran (las imágenes) son observadores y manifestantes en una amplia gama de conductas, algunas pacíficas pero muchas no. También muestran a agentes federales respondiendo de diversas maneras”, añadieron.

Una demanda paralela, cursada por el fiscal general de , fue admitida por otra jueza federal.

