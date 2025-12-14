Sídney, Australia.- Dos hombres armados mataron a tiros a nueve personas en Bondi Beach, Sídney, Australia, el domingo y la policía abatió a uno de ellos, informó Australian Broadcasting Corp.

Otras 12 personas resultaron heridas y el segundo tirador fue arrestado, informó ABC, la cual citó a un portavoz de la policía, que acordonó el lugar.

Timothy Brant-Coles, turista británico, comentó a la Agence France-Presse (AFP) que había visto a dos sujetos vestidos de negro con rifles semiautomáticos cerca de la playa.

Foto: Captura de pantalla / AFP

