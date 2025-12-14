Más Información

Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

Padre e hijo mueren tras fuga en ducto de Pemex en Centla, Tabasco; pobladores bloquean carretera en protesta

Inteligencia artificial predice quién será el campeón del Apertura 2025; ¿Toluca o Tigres?

Sedema acompañará proceso en Refugio Franciscano de CDMX; priorizan bienestar animal tras sentencia

Sujetos en motocicleta atacan a policía con líquido de extintor en calles de colonia Morelos; sufre quemaduras en los ojos

Congreso capitalino aprueba reformas contra violencia de género y familiar; endurecen penas y algunos delitos se perseguirán de oficio

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

Previo a marcha de la Generación Z, Fox pide a la ciudadanía que se involucre; "México no está cansado, está despierto", dice

Exgobernador César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Congreso de CDMX aprueba dictamen para declarar el 12 de abril como “Día de los Seres Sintientes”; buscan proteger a todos los animales

Sídney, Australia.- Dos hombres armados mataron a tiros a nueve personas en , Sídney, , el domingo y la policía abatió a uno de ellos, informó Australian Broadcasting Corp.

Otras 12 personas resultaron heridas y el segundo tirador fue arrestado, informó ABC, la cual citó a un portavoz de la policía, que acordonó el lugar.

Timothy Brant-Coles, turista británico, comentó a la Agence France-Presse (AFP) que había visto a dos sujetos vestidos de negro con rifles semiautomáticos cerca de la playa.

Foto: Captura de pantalla / AFP
Foto: Captura de pantalla / AFP
