Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico
Padre e hijo mueren tras fuga en ducto de Pemex en Centla, Tabasco; pobladores bloquean carretera en protesta
Sujetos en motocicleta atacan a policía con líquido de extintor en calles de colonia Morelos; sufre quemaduras en los ojos
Congreso capitalino aprueba reformas contra violencia de género y familiar; endurecen penas y algunos delitos se perseguirán de oficio
Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas
Previo a marcha de la Generación Z, Fox pide a la ciudadanía que se involucre; "México no está cansado, está despierto", dice
Exgobernador César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá vinculación a proceso por lavado de dinero
Sídney, Australia.- Dos hombres armados mataron a tiros a nueve personas en Bondi Beach, Sídney, Australia, el domingo y la policía abatió a uno de ellos, informó Australian Broadcasting Corp.
Otras 12 personas resultaron heridas y el segundo tirador fue arrestado, informó ABC, la cual citó a un portavoz de la policía, que acordonó el lugar.
Timothy Brant-Coles, turista británico, comentó a la Agence France-Presse (AFP) que había visto a dos sujetos vestidos de negro con rifles semiautomáticos cerca de la playa.
Foto: Captura de pantalla / AFP
