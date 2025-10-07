Sídney.- Los precios de los alquileres en Australia volvieron a acelerarse en el tercer trimestre del año, impulsados por la mayor escasez de viviendas disponibles en alquiler de la que se tiene registro, según un informe publicado este miércoles por la consultora inmobiliaria Cotality.

El índice nacional de valores de alquiler registró una alza del 1.4% entre julio y septiembre, el mayor aumento trimestral desde mediados de 2024 y un repunte significativo frente al 1.1% del trimestre anterior.

En los últimos 12 meses hasta septiembre, las rentas subieron 4.3%, frente al 3.4% del periodo anterior.

"El mercado sigue caracterizado por una escasez persistente de viviendas en alquiler y una demanda sólida, lo que ha llevado la tasa de vacancia nacional a un nuevo mínimo histórico del 1.47%, menos de la mitad del promedio previo a la pandemia", señaló la economista de Cotality, Kaytlin Ezzy, en el texto.

El número de anuncios de viviendas en alquiler se mantiene 25% por debajo de la media de los últimos cinco años, mientras que las grandes ciudades superan por primera vez los 700 dólares australianos (unos 460 dólares) semanales de renta media, es decir, dos mil 800 dólares australianos (mil 840 dólares) al mes.

En septiembre, la cifra se situó en 702 dólares australianos (461 dólares o 396 euros) en las capitales, frente a los 591 dólares australianos (388 dólares o 333 euros) en las zonas regionales.

Sídney, la ciudad con las rentas más caras de toda Australia

Sídney continúa siendo la ciudad más cara del país, con una renta media de 807 dólares australianos (530 dólares) semanales, mientras que Hobart, capital de la isla de Tasmania (sur), se mantiene como la más asequible con 584 dólares australianos (384 dólares o 329 euros) semanales.

Ezzy advirtió de que esta nueva aceleración en los precios del alquiler no solo agrava la presión sobre los inquilinos, sino que también podría complicar el panorama inflacionario y las decisiones del Banco de la Reserva de Australia.

"El aumento de las rentas podría impulsar al alza el índice de precios al consumo y mantener la tasa de interés en niveles elevados por más tiempo", indicó.

Según Cotality, el mercado australiano acumula un incremento del 43.8% en los alquileres, equivalente a unos 204 dólares australianos (134 dólares) semanales, en los últimos cinco años.

El incremento de precios en los alquileres se produce a la par que el gobierno australiano ha puesto en marcha un plan que permite a todos los compradores de primera vivienda acceder al mercado inmobiliario con un depósito equivalente al 5% del valor de la propiedad.

La medida se enmarca dentro de la crisis de vivienda cada vez más grave que afronta la nación oceánica, caracterizada por precios extremadamente altos, escasa oferta de inmuebles, altos costos de construcción y creciente demanda.

