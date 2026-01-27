Más Información

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Subsidios a tarifas de CFE aumentan 3.5 % para este año

Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en California; su abogado afirma que fue arrestado y no se entregó

En Estados Unidos, el papel de ICE con sus tácticas de agresión y con oficiales con la cara cubierta por pasamontañas, es motivo de crisis trás el segundo ciudadano asesinado en sus operativos en Minneapolis. ¿Qué sigue en materia migratoria? Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Políticas Migratorias, nos habla al respecto.

En otros temas:

La Suprema Corte renuncia a usar camionetas blindadas y anuncia la reasignación de los vehículos. Defiende austeridad / Xi Jinping pierde la confianza en mandos militares tras acusaciones de filtración de secretos nucleares a Estados Unidos y ordena una purga militar sin precedentes.

