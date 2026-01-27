En Estados Unidos, el papel de ICE con sus tácticas de agresión y con oficiales con la cara cubierta por pasamontañas, es motivo de crisis trás el segundo ciudadano asesinado en sus operativos en Minneapolis. ¿Qué sigue en materia migratoria? Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Políticas Migratorias, nos habla al respecto.

En otros temas:

La Suprema Corte renuncia a usar camionetas blindadas y anuncia la reasignación de los vehículos. Defiende austeridad / Xi Jinping pierde la confianza en mandos militares tras acusaciones de filtración de secretos nucleares a Estados Unidos y ordena una purga militar sin precedentes.