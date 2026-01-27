Más Información
Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG
Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso
Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida
En Estados Unidos, el papel de ICE con sus tácticas de agresión y con oficiales con la cara cubierta por pasamontañas, es motivo de crisis trás el segundo ciudadano asesinado en sus operativos en Minneapolis. ¿Qué sigue en materia migratoria? Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Políticas Migratorias, nos habla al respecto.
La Suprema Corte renuncia a usar camionetas blindadas y anuncia la reasignación de los vehículos. Defiende austeridad / Xi Jinping pierde la confianza en mandos militares tras acusaciones de filtración de secretos nucleares a Estados Unidos y ordena una purga militar sin precedentes.
