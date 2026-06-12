Culiacán, Sin. - La diputada local y expresidenta del Comité Estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, aclaró que no cuenta con seguridad las 24 horas como lo había solicitado, luego de haber encontrado fuera de su casa una corona fúnebre.

En respuesta a lo dado a conocer por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en el sentido de que el gobierno federal le había asignado protección a la legisladora local ante los hechos recientes que fueron denunciados.

La gobernadora en funciones, en respuesta a una pregunta de reporteros, externó que Gárate Valenzuela ya cuenta con protección por parte de autoridades federales, por lo que espera que se sienta tranquila.

En respuesta a esta postura, a través de sus redes sociales, la exlíder estatal del PRI y actual miembro de la LXV Legislatura comentó que recibió una llamada de funcionarios de la Guardia Nacional, en la que le explicaron el esquema de protección que le brindarán, el cual no será durante las 24 horas del día.

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Dejan corona fúnebre frente a casa de diputada del PRI en Sinaloa. | Foto: Especial.

Subrayó que la propuesta que se le comunicó, es que se trata de un acompañamiento en traslados oficiales o cuando implique una situación de riesgo, por lo que criticó que se hable de que goza de seguridad.

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La noche del miércoles pasado, en la entrada del domicilio particular de la expresidenta del comité estatal y diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela, personas desconocidas colocaron una corona fúnebre.

La legisladora local, al llegar a su hogar en la colonia Emiliano Zapata, se sorprendió al ver la enorme corona de flores fúnebre, con un listón, con el mensaje “Fam. Gárate”, por lo que de inmediato lo reportó a las líneas de emergencia, por lo que se presentaron elementos de la estatal preventiva y del Ejército.

El perímetro de acceso a la casa de la diputada priista fue acordonado para que los peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaran su trabajo de recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar a las personas que le colocaron el arreglo floral fúnebre.

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JACL/cr