Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

Más Información

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

¡Ciudado con el frente frío!; Gobierno federal emite recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero

Mega bloqueo de transportistas en Edomex; cierres viales y alternativas hacia la CDMX este 13 de enero

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

Banco Mundial recorta PIB de México a 1.3% para 2026; ajusta a la baja su estimación para el próximo año

IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025; registran aumento en consultas y cirugías

IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025; registran aumento en consultas y cirugías

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

Groenlandia elige seguir con Dinamarca, afirma primer ministro; lamenta “presión inaceptable” de EU

Groenlandia elige seguir con Dinamarca, afirma primer ministro; lamenta “presión inaceptable” de EU

El alista las primeras ejecuciones de manifestantes detenidos durante la actual ola de , de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. En la lista se encuentra Erfan Soltani, un joven de 26 años que se volvió viral.

De acuerdo con la Organización Hengaw de Derechos Humanos, Soltani "fue arrestado en su domicilio particular" el 8 de enero, en la localidad de Fardis, por su participación en las protestas allí.

"No se ha identificado oficialmente a la autoridad que lo arrestó. Tan solo cuatro días después de su arresto, se notificó a la familia que se había programado su ejecución", que está programada para el miércoles, indicó la ONG.

Soltani habría sido sometido a juicio sumarísimo y será ejecutado por ahorcamiento.

"Desde su arresto, Erfan Soltani se ha visto privado de sus derechos más básicos, como el acceso a asistencia jurídica, el derecho a la defensa y otras garantías procesales fundamentales. Su familia también ha sido deliberadamente desinformada sobre los cargos y el proceso judicial", explicó Hengaw en un comunicado.

Lee también

Hengaw afirma que el régimen ya informó a la familia que la sentencia de Soltani "es firme". "La familia solo ha tenido una breve oportunidad para una última visita antes de la ejecución", indicó.

Una fuente cercana a la familia, que habló bajo condición de anonimato, dijo a IranWire: "La familia está sometida a una presión extrema. Incluso una pariente cercana que es abogada [la hermana de Soltani] intentó hacerse cargo del caso, pero fue bloqueado y amenazado por agentes de seguridad. Le dijeron: 'No hay ningún expediente que revisar. Anunciamos que cualquier persona detenida en las protestas sería ejecutada. La sentencia de Erfan es Moharebeh (enemistad contra Dios); es definitiva y se llevará a cabo'".

Según IranWire, Soltani trabajaba en la industria de la confección y recientemente se había incorporado a una empresa privada. "Quienes lo conocen lo describen como un apasionado de la moda y el estilo personal. Su perfil de Instagram, uno de los pocos que las autoridades no han eliminado, muestra a un joven que disfrutaba del culturismo, los deportes y una vida sencilla", señala.

Lee también

La fuente contó al medio que "Erfan había recibido mensajes amenazantes de fuentes de seguridad antes de su detención, pero siguió comprometido con las protestas. Le dijo a su familia que lo estaban vigilando, pero se negó a dar marcha atrás".

Las manifestaciones en Irán comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Ali Khamenei.

Sin embargo, han sido duramente reprimidas. Activistas cifraron hoy en 2 mil los muertos y se reportan más de 10 mil detenidos.

El presidente estadounidense Donald Trump alentó a los iraníes a mantener las manifestaciones y señaló que "la ayuda va en camino".

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta