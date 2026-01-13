Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

Más Información
El régimen iraní alista las primeras ejecuciones de manifestantes detenidos durante la actual ola de protestas, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. En la lista se encuentra Erfan Soltani, un joven de 26 años que se volvió viral.
De acuerdo con la Organización Hengaw de Derechos Humanos, Soltani "fue arrestado en su domicilio particular" el 8 de enero, en la localidad de Fardis, por su participación en las protestas allí.
"No se ha identificado oficialmente a la autoridad que lo arrestó. Tan solo cuatro días después de su arresto, se notificó a la familia que se había programado su ejecución", que está programada para el miércoles, indicó la ONG.
Soltani habría sido sometido a juicio sumarísimo y será ejecutado por ahorcamiento.
"Desde su arresto, Erfan Soltani se ha visto privado de sus derechos más básicos, como el acceso a asistencia jurídica, el derecho a la defensa y otras garantías procesales fundamentales. Su familia también ha sido deliberadamente desinformada sobre los cargos y el proceso judicial", explicó Hengaw en un comunicado.
Hengaw afirma que el régimen ya informó a la familia que la sentencia de Soltani "es firme". "La familia solo ha tenido una breve oportunidad para una última visita antes de la ejecución", indicó.
Una fuente cercana a la familia, que habló bajo condición de anonimato, dijo a IranWire: "La familia está sometida a una presión extrema. Incluso una pariente cercana que es abogada [la hermana de Soltani] intentó hacerse cargo del caso, pero fue bloqueado y amenazado por agentes de seguridad. Le dijeron: 'No hay ningún expediente que revisar. Anunciamos que cualquier persona detenida en las protestas sería ejecutada. La sentencia de Erfan es Moharebeh (enemistad contra Dios); es definitiva y se llevará a cabo'".
Según IranWire, Soltani trabajaba en la industria de la confección y recientemente se había incorporado a una empresa privada. "Quienes lo conocen lo describen como un apasionado de la moda y el estilo personal. Su perfil de Instagram, uno de los pocos que las autoridades no han eliminado, muestra a un joven que disfrutaba del culturismo, los deportes y una vida sencilla", señala.
La fuente contó al medio que "Erfan había recibido mensajes amenazantes de fuentes de seguridad antes de su detención, pero siguió comprometido con las protestas. Le dijo a su familia que lo estaban vigilando, pero se negó a dar marcha atrás".
Las manifestaciones en Irán comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Ali Khamenei.
Sin embargo, han sido duramente reprimidas. Activistas cifraron hoy en 2 mil los muertos y se reportan más de 10 mil detenidos.
El presidente estadounidense Donald Trump alentó a los iraníes a mantener las manifestaciones y señaló que "la ayuda va en camino".
