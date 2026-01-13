Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Países Bajos convocaron a los representantes de Irán en esos países, a raíz de la violenta represión de las protestas en la República Islámica, cuyas autoridades ordenaron cortar el acceso a internet.

"El régimen de Irán cortó internet para poder matar y oprimir en silencio", declaró la canciller finlandesa, Elina Valtonen, en X.

"No vamos a tolerar esto", dijo, y afirmó que iba a "convocar al embajador iraní esta mañana".

Según Valtonen, Finlandia también está "estudiando medidas para ayudar a restablecer la libertad para el pueblo iraní" con la Unión Europea.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores danés citó al encargado de negocios de Irán, pues el embajador no se encuentra en estos momentos en el país, "para expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes".

Según un comunicado de la institución, el ministerio también instó a "Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea".

"Esto también se aplica a garantizar la libertad y a un acceso a internet sin trabas", señaló.

Esta captura de pantalla de un video publicado el viernes 9 de enero de 2026 por la televisión estatal iraní muestra a un hombre sosteniendo un dispositivo para documentar vehículos en llamas durante una noche de protestas masivas en Zanjan, Irán. Foto: AP

En Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, indicó asimismo que habían citado al embajador iraní "para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes" que recibió el gobierno británico sobre la situación en el país.

También convocó al embajador iraní el gobierno francés, anunció el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot, para denunciar la "violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos".

Países Bajos también convocó al embajador de Irán para protestar formalmente por la “sangrienta” represión de las manifestaciones en el país, lo que el gobierno neerlandés calificó de “uso excesivo de la violencia”, y reiteró su apoyo a unas sanciones europeas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, aseguró en una breve nota que está “profundamente conmocionado” por la “sangrienta represión” de las protestas y señaló que la convocatoria del embajador se realizó en coordinación con socios europeos.

Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. Foto: AP

Reportan cientos de muertos en Irán por represión de protestas

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes durante las manifestaciones, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las seis mil. Además, reportó que hay más de 10 mil detenidos.

El 8 de enero, las autoridades impusieron además un bloqueo del acceso a internet en todo el territorio que dura ya más de 108 horas, según la oenegé especializada en ciberseguridad Netblocks.

