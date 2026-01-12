Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

El gobierno de Irán continúa enfrentándose a protestas por todo el país, sumando casi dos semanas de disturbios.

Esto ya ha provocado que las autoridades iraníes bloqueen el acceso a Internet y las líneas telefónicas durante la noche de protestas más intensa a nivel nacional, dejando al país casi aislado del mundo. Organizaciones de derechos humanos reportan decenas de muertos desde que iniciaron las manifestaciones.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría actuar contra Irán si hay una represión violenta.

Lee también Irán registra más de 600 muertes por represión; el régimen intenta retomar el control de las calles

¿Por qué comenzaron las protestas en Irán?

Las manifestaciones iniciaron el la capital, Teherán, cuando comerciantes cuestionaron el crecimiento de la inflación.

Las primeras protestas comenzaron a finales de 2025, el pasado 28 de diciembre, organizadas por comerciantes de la capital, quienes pedían una regulación ante el aumento de precios y el colapso de la moneda local (rial).

Sin embargo, ya se convirtieron en protestas más generales contra el régimen teocrático.

Posteriormente, la inquietud por la inflación alcanzó su punto más crítico la semana pasada, luego de que el costo de productos esenciales como el aceite de cocina y el pollo aumentara de forma abrupta, mientras algunos artículos desaparecieron de los anaqueles.

Manifestantes marchan en el centro de Teherán, Irán, contra la situación económica del país, el lunes 29 de diciembre de 2025. Foto: AP

El escenario empeoró tras la decisión del Banco Central de cancelar un esquema que permitía a ciertos importadores comprar dólares a un tipo de cambio preferencial. Esto provocó alzas inmediatas de precios, el cierre de algunos comercios y, finalmente, el estallido de las protestas.

El paro de los bazaaris, comerciantes que históricamente han respaldado a la República Islámica, representó un golpe inusual para el Gobierno.

Aunque la administración reformista trató de contener el descontento con transferencias mensuales en efectivo cercanas a los 7 dólares, la estrategia no logró frenar las manifestaciones.

Someten a Irán a un corte de internet nacional

El pasado 8 de enero, las autoridades iraníes ordenaron un apagón casi total de internet y servicios de telefonía móvil en todo el país durante la noche.

Esto como en un intento por frenar las protestas masivas, que se han extendido por más de 100 ciudades en medio de una creciente crisis social y económica.

El bloqueo ha dejado a la población prácticamente aislada del mundo exterior y ha limitado severamente la comunicación interna y la difusión de imágenes desde el terreno.

Manifestantes contra el régimen iraní ondean la bandera iraní, con los emblemas del León y el Sol, antes de la revolución de 1979, durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres, el 9 de enero de 2026. Foto: AFP

ONGs han calificado el apagón como una grave violación a la libertad de expresión y alertan que la medida no solo busca frenar la coordinación entre manifestantes, sino también ocultar la magnitud de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Aumenta el número de muertos por protestas en Irán

La represión del movimiento de protesta en Irán se cobró la vida de al menos 648 personas, informó el lunes una ONG, mientras las autoridades intentan recuperar el control de las calles organizando marchas oficialistas en todo el país.

Lee también Irán 2026: protestas en un contexto distinto y la lógica de resistencia del régimen

También han alertado sobre la letal represión de las protestas, advirtiendo que el corte de internet impuesto por las autoridades busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

De acuerdo con la ONG Iran Human Rights, el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas la de nueve menores, y miles de heridos, desde que estalló el movimiento el 28 de diciembre de 2025.

Sin embargo, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho más alta: "según algunas estimaciones, más de seis mil", así como 10 mil detenidos.

Con información de agencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa