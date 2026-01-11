Más Información
Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump
Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos
Reportan dos mujeres desaparecidas en Veracruz; acudieron al funeral del reportero de nota roja, Carlos Ramírez
¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP
Harfuch anuncia dos detenciones más ligadas al asesinato de Carlos Manzo; uno era el director de Relaciones Públicas
"El crimen no es opción de vida, es cárcel", advierte Sheinbaum; refuerzan Plan por la Paz en Michoacán
Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" ayer y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.
“Los líderes de Irán quieren negociar”, aseveró Trump a reporteros a bordo del Air Force One. “Llamaron ayer”, señaló.
“Creo que están cansados de que Estados Unidos les dé una paliza. Irán quiere negociar con nosotros”.
Lee también Camión se abalanza sobre manifestantes en protesta contra régimen iraní en Los Ángeles; dos personas resultan heridas
Trump añadió que “"se está organizando una reunión”. Sin embargo, advirtió que "podríamos tener que actuar antes de una reunión".
Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica en Teherán y que se han propagado por todo el país y el extranjero.
Además, los arrestos alcanzan ya a 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA).
El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió a Irán "abstenerse del uso de la fuerza innecesario o desproporcionado".
Lee también Cadáveres apilados y protestas en más de 100 ciudades, se extiende la crisis en Irán; van más de 500 muerto
Trump, considera nuevas acciones militares contra el país por la violencia en las protestas, según reportó este domingo la prensa estadounidense.
The Wall Street Journal señaló que este martes Trump se reunirá con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones de su gobierno frente a la represión iraní.
El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de Estados Unidos e Israel en la región "serán objetivos legítimos".
Presidente de la Fed reconoce investigación en su contra; asegura que política monetaria seguirá independiente
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]