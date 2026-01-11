Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" ayer y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

“Los líderes de Irán quieren negociar”, aseveró Trump a reporteros a bordo del Air Force One. “Llamaron ayer”, señaló.

“Creo que están cansados de que Estados Unidos les dé una paliza. Irán quiere negociar con nosotros”.

Lee también Camión se abalanza sobre manifestantes en protesta contra régimen iraní en Los Ángeles; dos personas resultan heridas

Trump añadió que “"se está organizando una reunión”. Sin embargo, advirtió que "podríamos tener que actuar antes de una reunión".

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica en Teherán y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

Además, los arrestos alcanzan ya a 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA).

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, urgió a Irán "abstenerse del uso de la fuerza innecesario o desproporcionado".

Lee también Cadáveres apilados y protestas en más de 100 ciudades, se extiende la crisis en Irán; van más de 500 muerto

Trump, considera nuevas acciones militares contra el país por la violencia en las protestas, según reportó este domingo la prensa estadounidense.

The Wall Street Journal señaló que este martes Trump se reunirá con un grupo de altos funcionarios sobre las posibles acciones de su gobierno frente a la represión iraní.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de Estados Unidos e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa