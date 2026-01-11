Más Información

7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

Infancias migrantes enfrentan miedo e incertidumbre

Infancias migrantes enfrentan miedo e incertidumbre

Piden estar alertas por superllamaradas

Piden estar alertas por superllamaradas

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Caracas. Al menos 538 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en desde hace tres años, denunció este domingo una .

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá , de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara “dispuesto a ayudar” al pueblo.

Lee también

En caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

Parece hacer referencia a , que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

En Jerusalén, el primer ministro de Israel, , señaló que “todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”.

Lee también

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”.

Son sus primeras declaraciones después de que las se intensificaran las últimas tres noches.

En el terreno la movilización resiste.

Lee también

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, , y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.

Hospitales “abrumados”

El apagón de internet “ya ha superado las 60 horas (...) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes”, afirmó este domingo Netblocks, que vigila la y la gobernanza de la red.

Lee también

En varios videos, que no han podido ser verificados por AFP, se ve a varias personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos en la .

La oenegé con sede en Noruega Iran Human Rights estimó este domingo haber “confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes” desde el comienzo de las protestas. No descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos, sin embargo, en las últimas horas el número creció a 538 muertos.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet”.

Lee también

“Se lleva a cabo una . El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas”, alertó.

Añadió que los hospitales están “abrumados”, las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma haber confirmado la muerte de 116 personas vinculadas a las protestas. Incluye a 37 miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios.

Lee también

Detenciones “significativas”

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones “significativas” de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche. No aclaró cuántas ni reveló sus identidades.

El jefe de seguridad de Irán, Alí Larijani, distinguió entre las protestas por las dificultades económicas, que calificó de “completamente comprensibles”, y los “disturbios”, en su opinión, “muy similares a los métodos de los”, informó la agencia de noticias Tasnim.

Teherán está casi paralizado, constató un periodista de AFP. El precio de la carne casi se ha duplicado desde el inicio de las protestas y aunque algunas tiendas están abiertas, muchas otras han cerrado.

Lee también

Reza Pahlavi, hijo exiliado del derrocado sah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, pidió más manifestaciones para este domingo. “No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a vuestro lado”, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, instó el domingo a la Unión Europea a designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como una “organización terrorista”.

El también tuvo presente este domingo la situación en Irán, haciendo un llamamiento al diálogo y a la paz.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta