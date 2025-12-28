Más Información

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Levantan a siete en ataque a bares

Colectivas feministas exigen destitución de juez por presunta agresión a mujer en Cancún; acusan omisión del Poder Judicial

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Jerusalén. El Gobierno de Gaza, dependiente de , acusó este domingo a de someter a la Franja a una “muerte lenta” y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura.

En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las han matado a 418 palestinos y herido a otros mil 141, y cometido “graves y sistemáticas violaciones del acuerdo” y su protocolo humanitario adjunto.

Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de en zonas residenciales, 455 bombardeos y “ataques selectivos” contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

Solo entró un 10 % de combustible

En el ámbito humanitario, asegura que Gaza “se enfrenta a una muerte lenta”, ya que Israel “no ha proporcionado ni siquiera las cantidades mínimas de ”.

En 80 días, afirma que solo han entrado 19 mil 764 camiones de ayuda de los 48 mil que debían acceder (un 41 %), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios.

“Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza”, dice el Gobierno.

En cuanto al combustible, denuncia que solo accedieron 425 camiones de los cuatro mil que debían entrar, con un promedio de 5 camiones diarios de los 50 que asegura se asignaron en el acuerdo, lo que supone solo un 10%.

Ello deja a hospitales, panaderías e y saneamiento “prácticamente paralizados”, indica.

EFE preguntó por estos datos al organismo israelí encargado de permitir la entrada de ayuda, COGAT, sin obtener por el momento una respuesta.

1,5 millones de desplazados

El Gobierno del enclave calcula que 1,5 millones de gazatíes (de los 2 millones totales) viven desplazados por la destrucción generalizada de edificios y denuncia que Israel impide la entrada de tiendas de campaña, casas móviles, caravanas y materiales para , “en flagrante violación del acuerdo y del derecho internacional humanitario”.

Indica que veinte personas han muerto por el , a causa de la lluvia, de 49 viviendas dañadas por los , donde se habían refugiado al carecer de otro sitio donde resguardarse.

Añade que dos niños murieron a causa del frío extremo en tiendas de campaña para desplazados y denuncia que 127 mil tiendas han quedado inutilizables y ya no son aptas para brindar ni siquiera una protección mínima.

En las últimas horas, según informó Defensa Civil de Gaza, una mujer y un niño murieron al derrumbarse un muro por las intensas lluvias y caer a un pozo, donde se ahogaron.

El Gobierno de Gaza advierte de que la entra ahora en el período conocido como “Al Arbainia” (la cuarentena), caracterizado por el frío, lo que hace temer más muertes entre los desplazados si continúan en estas condiciones.

