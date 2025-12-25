Más Información

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

En 2025 más de 400 personas cayeron al intentar escalar el muro con EU; resultaron con lesiones serias, dice embajada

En 2025 más de 400 personas cayeron al intentar escalar el muro con EU; resultaron con lesiones serias, dice embajada

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"

Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"

Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Las y el Shin Bet anunciaron el asesinato de un alto comandante de la Unidad de Operaciones de la Fuerza Quds de Irán en un ataque en el noreste del esta mañana.

La es el brazo extraterritorial de la Guardia Revolucionaria.

La agencia de noticias estatal del Líbano dijo que dos personas murieron en el ataque con un avión no tripulado israelí que tuvo como objetivo un vehículo en una carretera que conduce a la frontera con Siria.

Lee también

La declaración israelí dice que el objetivo, Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, estuvo involucrado en los últimos años “en la promoción de complots terroristas contra Israel en el ámbito de Siria y el Líbano”.

Señala que la Unidad de Operaciones, también conocida como Unidad 840, “es la unidad que dirige y es responsable de la actividad terrorista iraní contra el Estado de Israel”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada