Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet anunciaron el asesinato de un alto comandante de la Unidad de Operaciones de la Fuerza Quds de Irán en un ataque en el noreste del Líbano esta mañana.
La Fuerza Quds es el brazo extraterritorial de la Guardia Revolucionaria.
La agencia de noticias estatal del Líbano dijo que dos personas murieron en el ataque con un avión no tripulado israelí que tuvo como objetivo un vehículo en una carretera que conduce a la frontera con Siria.
Lee también Hamas niega haber violado la tregua en Gaza; a soldado israelí herido le explotó una bomba que Israel dejó, asegura
La declaración israelí dice que el objetivo, Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, estuvo involucrado en los últimos años “en la promoción de complots terroristas contra Israel en el ámbito de Siria y el Líbano”.
Señala que la Unidad de Operaciones, también conocida como Unidad 840, “es la unidad que dirige y es responsable de la actividad terrorista iraní contra el Estado de Israel”.
