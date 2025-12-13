Más Información

Jerusalén.- El Ejército de Israel ordenó la evacuación de la zona de Yanuh, en el suroeste de , en un comunicado difundido este sábado en el que señaló que la zona próximamente para atacar estructuras del grupo chií Hezbolá.

"El Ejército de Israel atacará pronto infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbolá a lo largo del sur de Líbano, en respuesta a los intentos prohibidos de la organización de restaurar su actividad en la zona", recoge el comunicado del Ejército, difundido por su portavoz en árabe en la red social X, Avichay Adraee.

En otras ocasiones, comunicados como el difundido este sábado han desencadenado una oleada de bombardeos en distintas localidades del sur del Líbano para las que el Ejército israelí ha emitido progresivas órdenes de evacuación durante los ataques.

Las fuerzas armadas llamaron a los residentes en los alrededores de un edificio específico de Yanuh, señalizado en un mapa, a distanciarse "al menos 300 metros de la zona".

"Permanecer en los alrededores de estas estructuras los pone en peligro", sentencia el texto militar.

Israel ha bombardeado casi a diario (pese al alto el fuego vigente desde el 27 de noviembre de 2024) el sur del Líbano y en ocasiones el oriental valle de la Becá o la capital, Beirut, alegando enfrentarse a los intentos de rearme de Hezbolá.

mcc

