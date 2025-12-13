Estados Unidos levantará las sanciones al potasio bielorruso, en el último indicio del deshielo en las relaciones entre Washington y la autocracia aislada.

John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, hizo el anuncio tras reunirse con el autoritario líder del país, Alexander Lukashenko, en la capital bielorrusa, Minsk, el viernes y el sábado.

Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia, ha enfrentado aislamiento y sanciones occidentales durante años. Lukashenko gobierna la nación de 9.5 millones de habitantes con mano de hierro desde hace más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por Occidente tanto por la represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú utilizara su territorio en la invasión de Ucrania en 2022.

Hablando con reporteros, Coale describió las conversaciones de dos días como "muy productivas", reportó la agencia noticiosa estatal bielorrusa, Belta, el sábado.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko y el enviado de Estados Unidos, John Coale. Foto: AFP

¿Se normalizan las relaciones entre Washington y Minsk?

De acuerdo con el enviado estadounidense, la normalización de las relaciones entre Washington y Minsk era "nuestro objetivo".

“Estamos levantando sanciones y liberando presos. Estamos hablando constantemente”, dijo, según Belta. Además, señaló que la relación entre los dos países estaba pasando de "tímidos pasos a pasos más seguros" a medida que aumenta el diálogo.

La última vez que funcionarios estadounidenses se reunieron con Lukashenko fue en septiembre de 2025, cuando Washington anunció el alivio de algunas sanciones al tiempo que Minsk liberaba a más de 50 prisioneros políticos, que fueron enviados a Lituania. En total, Bielorrusia ha sacado de prisión a más de 430 presos políticos desde julio de 2024, en lo que se ha considerado un esfuerzo de acercamiento a Occidente.

Durante la última ronda de reuniones se abordó también la situación en Venezuela, así como la invasión rusa de Ucrania, según Belta.

Coale dijo a reporteros que Lukashenko había dado "buenos consejos" sobre cómo abordar el conflicto y apuntó que el presidente bielorruso y su homólogo ruso, Vladímir Putin, eran "amigos desde hace mucho tiempo" con “el nivel de relación necesario para discutir esas cuestiones".

"Naturalmente, el presidente Putin puede aceptar algunos consejos y no otros", afirmó Coale.

Bielorrusia libera a 123 prisioneros, incluida la opositora Maria Kolesnikova

Bielorrusia liberó a 123 presos, entre ellos la líder opositora Maria Kolesnikova y el Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, indicó este sábado la oenegé de defensa de los derechos humanos Viasna.

El anuncio llegó poco después de que el emisario estadounidense de visita en Minsk afirmara que Washington había levantado las sanciones contra el potasio bielorruso.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, "decidió indultar a 123 ciudadanos de varios países", declaró por su parte en Telegram la cuenta Poul Pervogo, afiliada a la presidencia bielorrusa, sin facilitar los nombres de las personas liberadas. *Con información de AFP

