Vilna, Lituania. El gobierno de Lituania declaró el martes una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representan los globos meteorológicos provenientes de Bielorrusia, aliada de Rusia, que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas, mientras que el líder bielorruso pidió negociaciones sobre las tensiones fronterizas y aseguró que su país “no necesita guerra”.

Los globos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto, dejando a miles de personas varadas, mientras Europa sigue en alerta por las intrusiones previas en el espacio aéreo de la OTAN durante la guerra en Ucrania.

“En la lucha contra el ataque híbrido bielorruso, debemos tomar las medidas más estrictas y defender las áreas más afectadas por este ataque”, dijo la primera ministra, Inga Ruginienė.

El anuncio siguió a una reunión del gabinete del estado báltico, que es miembro de la OTAN y un fuerte partidario de Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas que lanzaron una invasión a gran escala en febrero de 2022.

El estado de emergencia supone que el Ejército tendrá la posibilidad de patrullar en la zona fronteriza junto con otros servicios uniformados y recibir derechos adicionales del parlamento, como realizar registros o detener personas.

El gobierno declaró que el impacto en los civiles sería limitado.

Lituania investiga aparición de globos bielorrusos

Si bien los globos se utilizan para llevar cigarrillos de contrabando a Lituania, los funcionarios en Vilna ven su número y trayectorias como actos deliberados de interrupción orquestados por Bielorrusia.

Según el gobierno lituano, desde octubre, el aeropuerto internacional de Vilna ha estado cerrado por más de 60 horas debido a la amenaza que representan los globos para la aviación civil, afectando a más de 350 vuelos y aproximadamente 51 mil pasajeros.

El ministro del Interior, Vladislavas Kondratovičius, indicó que la fiscalía lituana inició una investigación sobre los globos y que los servicios secretos proporcionarían información sobre la conexión con el régimen de Minsk.

“No tengo información de que la parte bielorrusa esté tratando de frenar a los emisores de los globos”, dijo el ministro. “Y esta es una de las pruebas de que esto es un ataque híbrido”.

En octubre, las autoridades lituanas cerraron dos cruces fronterizos en respuesta a las violaciones del espacio aéreo por los globos.

El presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, denunció la medida de Lituania de cerrar la frontera como una “estafa loca” y parte de una “guerra híbrida” contra su país. Sugirió que Vilna necesita combatir el contrabando.

El martes, Lukashenko negó las acusaciones de que Minsk estuviera llevando a cabo ataques híbridos contra Lituania y señaló que los globos no podían dañar la aviación civil. En cambio, el líder bielorruso acusó a Vilna de “politizar” el problema.

Pidió negociaciones entre Minsk y Vilna. “Si quieren relaciones normales, siéntense a la mesa y discutan estos temas. Estamos listos para hacerlo”, dijo durante una sesión del consejo de seguridad de Bielorrusia.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Igor Sekreta, también instó a Vilna a reunirse con Minsk en la mesa de negociaciones. “Por alguna razón, Lituania percibe cualquier contacto a nivel político con la parte bielorrusa como una derrota”, sostuvo Sekreta.

Bielorrusia busca provocar inestabilidad, dicen países de la Unión Europea

Lituania, Polonia y otros países de la Unión Europea en la región han acusado en los últimos años a Bielorrusia de otras actividades destinadas a provocar inestabilidad, incluidos ciberataques. También acusan a Minsk de dirigir una gran afluencia de migrantes de Medio Oriente y África a sus fronteras para crear una crisis migratoria.

“Bielorrusia está señalando a Lituania que puede aumentar el precio en cualquier momento”, estimó Linas Kojala, jefe del Centro de Estudios de Geopolítica y Seguridad en Vilna, a The Associated Press. “Ayer con la instrumentalización de la migración, hoy con globos que son difícilmente separables del control del régimen”.

“Estos pasos no solo son sobre presión sobre Vilna, también son sobre romper el aislamiento internacional del régimen, que Lukashenko ve como una prioridad estratégica”, agregó Kojala.

Expertos apuntaron que Bielorrusia probablemente espera que el problema obligue a Vilna y a la UE en general a comprometerse con Minsk.

“Vemos la reticencia tanto de la UE como de Lituania a hablar con Lukashenko y comenzar a suavizar las sanciones europeas que son dolorosas para Bielorrusia”, observó el analista político bielorruso Valery Karbalevich a la AP. “Este es un intento de forzar a los socios europeos a sentarse a la mesa a través de amenazas y ataques híbridos”.

Añadió que el momento era significativo, señalando que el problema de los globos escaló poco después de que Lukashenko lograra asegurar el fin de las sanciones estadounidenses contra la aerolínea nacional Belavia.

“Lukashenko quiere que la UE levante o suavice las sanciones y espera iniciar negociaciones chantajeando a Lituania”, dijo Karbalevich.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

