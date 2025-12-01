Más Información

Ante el cierre del por parte del gobierno de Estados Unidos, la (IATA, por sus siglas en inglés) manifestó que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de manera individual los riesgos, incluidas las clausuras de espacio aéreo, protegiendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Lo anterior, destacando que la seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la .

“Esto es aún más importante en escenarios donde se han emitido alertas o se han planteado inquietudes específicas.

“En estos casos, las actuarán conforme a los marcos regulatorios vigentes cuando sea necesario suspender o cancelar operaciones”, indicó la IATA, en un comunicado.

Las aerolíneas han manifestado públicamente su disposición a reanudar los servicios hacia Venezuela tan pronto como existan las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura y eficiente.

Por lo tanto, insta a los gobiernos y a las partes interesadas a respetar la responsabilidad de las aerolíneas de tomar decisiones basadas en la seguridad, reforzando el principio de que, aunque los cielos deben permanecer abiertos, la seguridad y el cumplimiento legal deben prevalecer siempre.

El sábado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, , anunció que el espacio aéreo “sobre” y “alrededor” de Venezuela estará cerrado “por completo”.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela va en aumento, en medio de las maniobras militares que Washington está realizando en el Caribe desde hace semanas y para las que ha movilizado a miles de efectivos y a su mayor portaaviones de guerra.

En su red social Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “A todas las aerolíneas, pilotos, y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

denunció y condenó la amenaza que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

