Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Se registra microsismo de 2.3 de magnitud en la Álvaro Obregón

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

Nueva York.- La (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió a las autoridades de Venezuela a "reconsiderar" su revocación de la concesión de vuelo a aerolíneas internacionales.

"IATA y sus miembros reiteran su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que garanticen la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo", afirmó la entidad en un comunicado.

Según IATA, las aerolíneas "reafirman su compromiso con el país" y su disposición a restablecer el servicio "de manera segura y eficiente" tan pronto como sea posible, "en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control" de estas compañías.

La asociación asegura que, al suspender sus rutas, las empresas han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado.

En concreto, el gobierno de Nicolás Maduro revocó la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca, Latam (Colombia), Turkish Airlines (Turquía) y Gol (Brasil), al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EU y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde Venezuela, según el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La decisión se produjo después de que el Gobierno diera un plazo de 48 horas, que venció el miércoles al mediodía (16:00 GMT), a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

La cancelación de los viajes por parte de estas empresas respondía a una advertencia de la Administración Federal de Aviación de EU, que instó a las aerolíneas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

