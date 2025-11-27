Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Loret de Mola revela modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, para traficar huachicol y armas al narco

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

Productores de nochebuenas ofertan 1.8 millones de plantas en sitios públicos y mercados en la CDMX

revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de "terrorismo" después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida, anunciada la noche del miércoles, aplica para la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, anunció el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) en un comunicado.

Las señalan de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales", indicó el texto.

Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. Foto: AP
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. Foto: AP

Tensión entre EU y Venezuela impacta el sector aéreo

La advertencia ocurrió en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste tiene como objetivo derrocarlo.

Las seis compañías afectadas anunciaron entonces la suspensión temporal de sus actividades. El ministerio de Transporte venezolano les dio plazo hasta el mediodía del miércoles para reanudar los vuelos, pero todas mantuvieron la suspensión, por lo que el gobierno les revocó los permisos.

Una fuente de Iberia dijo a la AFP que el deseo de la compañía "es retomar los vuelos a Venezuela lo antes posible, en cuanto se den condiciones plenas de seguridad".

Iberia "no puede operar en zonas donde hay un alto riesgo de seguridad. Es el caso actual de Venezuela, donde AESA, autoridad española, recomienda no volar en este momento", agregó la fuente.

El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, declaró por su parte que la medida es "desproporcionada".

"Lo que estamos haciendo es, a través de nuestra embajada, sensibilizar a las autoridades venezolanas para que entiendan que esta medida es desproporcionada, que no tenemos ninguna intención de cancelar nuestras rutas hacia Venezuela y que, obviamente, solo lo hicimos por razones de seguridad", aseguró Rangel a periodistas este jueves.

