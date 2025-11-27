El sospechoso que baleó a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington D.C. trabajó anteriormente en Afganistán con el gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA, dijo el director de la agencia, John Ratcliffe, en un comunicado.

“Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la administración Biden justificó el traslado del presunto tirador a Estados Unidos en septiembre de 2021 debido a su trabajo previo con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, que finalizó poco después de la caótica evacuación”, dijo Ratcliffe.

Lakanwal es un ciudadano afgano que, según las autoridades, llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa implementado por la administración Biden tras la retirada militar estadounidense de Afganistán.

Lee también Tiroteo cera de la Casa Blanca deja dos agentes en estado crítico

Mientras, Pam Bondi, fiscal general, añadió que una de las integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibió disparos en Washington, DC, era mujer.

“Ella se ofreció como voluntaria, como lo hicieron muchos de esos guardias, hombres y mujeres, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, dijo.

Bondi dijo hoy que buscaría la pena de muerte para el presunto tirador.

“Oremos hoy por estos dos soldados, estos dos guardias, el hombre y la mujer”, dijo Bondi a Fox News.

"Pero si algo pasa, se lo diré ahora mismo, se lo diré pronto. Haremos todo lo posible para pedir la pena de muerte contra ese monstruo que no debería haber estado en nuestro país".

27 sept 2023, 17:34 para mí Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

José Angel Santamaría

mcc