Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Crisis en CIDE, reactivada; piden destituir a Tellaeche

Chocan ministros en la Corte ante petición de anulación de juicios concluidos; Yasmín Esquivel llama a respetar cosa juzgada

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Loret de Mola revela modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, para traficar huachicol y armas al narco

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Continúan los bloqueos de productores en 7 estados

Cablebús, tres empresas se disputan contrato de Línea 4 en Tlalpan

El sospechoso que baleó a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington D.C. trabajó anteriormente en con el gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA, dijo el director de la agencia, John Ratcliffe, en un comunicado.

“Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la administración Biden justificó el traslado del presunto tirador a Estados Unidos en septiembre de 2021 debido a su trabajo previo con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, que finalizó poco después de la caótica evacuación”, dijo Ratcliffe.

Lakanwal es un ciudadano afgano que, según las autoridades, llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa implementado por la administración Biden tras la retirada militar estadounidense de Afganistán.

Mientras, Pam Bondi, fiscal general, añadió que una de las integrantes de la de Virginia Occidental que recibió disparos en Washington, DC, era mujer.

“Ella se ofreció como voluntaria, como lo hicieron muchos de esos guardias, hombres y mujeres, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, dijo.

Bondi dijo hoy que buscaría la pena de muerte para el presunto tirador.

“Oremos hoy por estos dos soldados, estos dos guardias, el hombre y la mujer”, dijo Bondi a Fox News.

"Pero si algo pasa, se lo diré ahora mismo, se lo diré pronto. Haremos todo lo posible para pedir la pena de muerte contra ese monstruo que no debería haber estado en nuestro país".

