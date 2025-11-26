El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó esta noche como un “acto de terrorismo” el ataque a dos Guardias Nacionales ocurrido en Washington DC, y quienes se encuentran en estado crítico, a la vez que advirtió que revisará la situación de los afganos que llegaron a Estados Unidos en 2021, igual que el sospechoso de la agresión.

"Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional está seguro en que el sospechoso detenido es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra”, aseveró en un mensaje a la nación.

El presidente republicano afirmó que el sospechoso "fue trasladado en avión por la administración [de su antecesor, Joe] Biden en septiembre de 2021".

Lee también Trump hace llamado al pueblo hondureño para elegir a Tito Asfura como presidente; asegura que candidato defiende la democracia

Trump condenó el tiroteo de como un “ataque atroz” y “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”. “Fue un crimen contra toda nuestra nación”, dijo. “Fue un crimen contra la humanidad”.

El mandatario también dijo que exigirá que la situación de todos los ciudadanos afganos que llegaron a Estados Unidos bajo el gobierno de Biden sean revisada.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump addresses the nation following the horrific terror attack on National Guardsmen in Washington, D.C. pic.twitter.com/5g6xpAYqVw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Añadió que ordenó al Departamento de Guerra “movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger nuestra ciudad capital... y llevaremos al perpetrador de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura."

Dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron desplegados en la capital del país fueron baleados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca en un descarado acto de violencia.

Medios identificaron al agresor como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021 y quien residía en el estado de Washington.

Lee también Pentágono anuncia envío de 500 militares más tras tiroteo en Washington; ataque fue acto de violencia, dice FBI

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informaron que los miembros de la Guardia Nacional se encontraban hospitalizados en estado crítico. Bowser afirmó que fueron víctimas de un tiroteo selectivo.

Un sospechoso que estaba bajo custodia también recibió un disparo y tenía heridas que no se cree que pongan en peligro su vida. Previamiente, Trump, quien estuvo en el día en Florida, donde pasará este jueves el Día de Acción de Gracias, advirtió en un comunicado en las redes sociales que el “animal” que disparó a los miembros de la Guardia “pagará un precio muy alto”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm