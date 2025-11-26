Más Información
Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda
Mueren dos guardias nacionales tras tiroteo cerca de la Casa Blanca; gobernador de Virginia Occidental exige esclarecer el caso
Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco
FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido
Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo
Prioridad a inundaciones retrasa aumento a militares retirados; mandos enviaron escritos a Palacio reclamando incremento
Cuauhtémoc Blanco niega misoginia tras lanzar beso a diputada; “no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, sostiene
El mandatario estadounidense, Donald Trump, llamó al pueblo hondureño para elegir a Tito Asfura como presidente en las próximas elecciones del 30 de noviembre.
"Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras", posteó en Truth.
Añadió que "su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que su ídolo es Fidel Castro".
Lee también Golpe de Estado en Guinea-Bisáu y militares detienen al presidente
"Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", añadió el mandatario estadounidense.
En su mensaje, Trump cuestionó si "¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?". Agregó que espera "que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!".
Asfura fue acusado de malversación de fondos y apareció en la lista de los Papeles de Pandora de empresas offshore que evadían impuestos, al final ninguna causa prosperó.
Pentágono anuncia envío de 500 militares más tras tiroteo en Washington; ataque fue acto de violencia, dice FBI
es/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]