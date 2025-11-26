Más Información

El mandatario estadounidense, , llamó al pueblo hondureño para elegir a como presidente en las próximas elecciones del 30 de noviembre.

"Quien defiende la democracia y es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras", posteó en Truth.

Añadió que "su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que su ídolo es Fidel Castro".

Lee también

"Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura. El pueblo de Honduras no debe ser engañado otra vez. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él", añadió el mandatario estadounidense.

En su mensaje, Trump cuestionó si "¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?". Agregó que espera "que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!".

Asfura fue acusado de malversación de fondos y apareció en la lista de los Papeles de Pandora de empresas offshore que evadían impuestos, al final ninguna causa prosperó.

