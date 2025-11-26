Militares de Guinea-Bisáu anunciaron que tomaron el "control total del país", detuvieron al presidente saliente y suspendieron el proceso electoral en marcha tras los comicios del domingo.

Guinea-Bisáu, un país del Oeste de África, ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

A mediodía del miércoles se escucharon disparos cerca del palacio presidencial en la capital, Bisáu, y hombres vestidos con uniformes militares tomaron el control de la principal arteria que conduce a esta residencia.

Por la tarde, el general Denis N'Canha, jefe de la casa militar de la presidencia, anunció en la sede del Estado Mayor que un "Alto Mando para la restauración del orden, compuesto por todas las ramas del ejército" había tomado "el control del país hasta nuevo aviso", constataron periodistas de AFP presentes en el lugar.

Una fuente oficial del ejército indicó a AFP que el presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, fue detenido el miércoles "en la prisión del cuartel general".

Otra fuente militar confirmó la detención del presidente Embalo junto con el "jefe del Estado Mayor y el ministro del Interior".

Este golpe se produce después de que cerca de un millón de electores fueran llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.

Los resultados provisionales oficiales se esperaban para el jueves.

El general Denis N'Canha también anunció la suspensión de "todo el proceso electoral", el cierre de las fronteras "terrestres, aéreas y marítimas" y la instauración de un "toque de queda obligatorio".

Al final del día, las calles de Bisáu estaban desiertas y los militares tomaron el control de todas las arterias principales, pudieron constatar periodistas de AFP.

mcc