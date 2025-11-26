Más Información

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C.; reportan a agentes heridos en estado crítico

Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C.; reportan a agentes heridos en estado crítico

FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido

FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

En pleno 25N, Cuauhtémoc Blanco "lanza" un beso a diputada del PT, tras reclamo por no desaforarlo; legisladora lo denuncia

En pleno 25N, Cuauhtémoc Blanco "lanza" un beso a diputada del PT, tras reclamo por no desaforarlo; legisladora lo denuncia

"¡Fuera la CFE de la zona del SME!"; usuarios de electricidad mantienen bloqueos en Segob

"¡Fuera la CFE de la zona del SME!"; usuarios de electricidad mantienen bloqueos en Segob

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos

Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Militares de Guinea-Bisáu anunciaron que tomaron el "control total del país", detuvieron al presidente saliente y suspendieron el proceso electoral en marcha tras los comicios del domingo.

Guinea-Bisáu, un país del Oeste de África, ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

A mediodía del miércoles se escucharon disparos cerca del palacio presidencial en la capital, Bisáu, y hombres vestidos con uniformes militares tomaron el control de la principal arteria que conduce a esta residencia.

Por la tarde, el general Denis N'Canha, jefe de la casa militar de la presidencia, anunció en la sede del Estado Mayor que un "Alto Mando para la restauración del orden, compuesto por todas las ramas del ejército" había tomado "el control del país hasta nuevo aviso", constataron periodistas de AFP presentes en el lugar.

Lee también

Una fuente oficial del ejército indicó a AFP que el presidente saliente, Umaro Sissoco Embalo, fue detenido el miércoles "en la prisión del cuartel general".

Otra fuente militar confirmó la detención del presidente Embalo junto con el "jefe del Estado Mayor y el ministro del Interior".

Este golpe se produce después de que cerca de un millón de electores fueran llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.

Lee también

Los resultados provisionales oficiales se esperaban para el jueves.

El general Denis N'Canha también anunció la suspensión de "todo el proceso electoral", el cierre de las fronteras "terrestres, aéreas y marítimas" y la instauración de un "toque de queda obligatorio".

Al final del día, las calles de Bisáu estaban desiertas y los militares tomaron el control de todas las arterias principales, pudieron constatar periodistas de AFP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Registro de usuarios de telefonía móvil ¿Es obligatorio ¿Cuándo comienza Todo lo debes saber. Foto: Canva

Registro de usuarios de telefonía móvil: ¿Es obligatorio? ¿Cuándo comienza? Todo lo que debes saber

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de turista?/ iStock/ marchmeena29

¿Tu visa de turista tiene límite? Descubre cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos

Costco/ iStock/ jejim

Thanksgiving 2025: ¿Qué tiendas estarán abiertas y cuáles cerradas este Día de Acción de Gracias?

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos