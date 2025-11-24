La justicia de Perú anunciará este jueves la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión en su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022, informó el lunes el Poder Judicial.

El fallo, que podría ser condenatorio o absolutorio, pondrá fin a casi nueve meses de audiencias contra Castillo y otros siete procesados, entre ellos la exprimera ministra Betssy Chávez asilada desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima.

"La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda a Pedro Castillo y otros", indicó el Poder Judicial en X.

Lee también Director del FBI usó agentes SWAT para proteger a su novia, revela el NYT; viajó en aviones militares para visitarla

La sesión está programada a las 09H00 (14H00 GMT) del jueves en una sala anexa a la cárcel para exmandatarios, al este de Lima, donde el juicio se desarrolla desde el 4 de marzo.

"No he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia", dijo Castillo en sus alegatos finales en la audiencia del viernes pasado.

#Audiencia. Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento… pic.twitter.com/GFWkKHw5Br — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 24, 2025

La fiscalía ha pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez por delito de rebelión y abuso de autoridad, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Exsindicalista de izquierda y con 56 años de edad, Castillo está en prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, anunció en un mensaje a la nación transmitido por televisión desde el Palacio de Gobierno que disolvía el Congreso, convocaba a una Asamblea Constituyente e intervenía la fiscalía.

Lee también ¿Mito o brazo oculto de Maduro? ¿Qué es el Cártel de los Soles que hoy EU designó terrorista?

Ese mismo día el Congreso iba a debatir una moción de vacancia (destitución) en su contra bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm