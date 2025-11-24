Más Información

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

La justicia de Perú anunciará este jueves la sentencia contra el expresidente por el delito de rebelión en su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022, informó el lunes el Poder Judicial.

El fallo, que podría ser condenatorio o absolutorio, pondrá fin a casi nueve meses de audiencias contra Castillo y otros siete procesados, entre ellos la exprimera ministra asilada desde el 3 de noviembre en la .

"La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda a Pedro Castillo y otros", indicó el Poder Judicial en X.

La sesión está programada a las 09H00 (14H00 GMT) del jueves en una sala anexa a la cárcel para exmandatarios, al este de Lima, donde el juicio se desarrolla desde el 4 de marzo.

"No he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia", dijo Castillo en sus alegatos finales en la audiencia del viernes pasado.

La fiscalía ha pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez por delito de rebelión y abuso de autoridad, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Exsindicalista de izquierda y con 56 años de edad, Castillo está en prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, anunció en un mensaje a la nación transmitido por televisión desde el Palacio de Gobierno que disolvía el Congreso, convocaba a una Asamblea Constituyente e intervenía la fiscalía.

Ese mismo día el Congreso iba a debatir una moción de vacancia (destitución) en su contra bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

