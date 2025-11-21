Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Más Información

Lima.- Un juez supremo de ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra peruana , quien permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien señaló que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es "palpable", por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el exvicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.

