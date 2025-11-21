El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja para poner fin a la guerra con Rusia antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 27 de noviembre, según reportó el Washington Post.

El mandatario está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de la fecha señalada y amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace, según explicaron al Post cinco personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos está enviando "señales" a Ucrania de que todo podría quedar en suspenso si no firma en una semana, apuntaron dos funcionarios.

Lee también Zelensky y líderes europeos piden que plan de paz respete los intereses de Ucrania y la UE

Plan incluye la cesión de territorio ucraniano a Rusia

El plan de 28 puntos, inspirado en el de la guerra en Gaza, plantea algunas de las líneas rojas de Zelensky, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso.

El documento recoge la exigencia de que Kiev retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600 mil hombres después de la guerra.

El mandatario está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de esta señalada fecha y amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace. Foto: AFP

A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa.

La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se le presente al líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin negó haber recibido "oficialmente" la propuesta de Estados Unidos.

Lee también Zelenski pide una "paz digna" tras reunirse con un alto funcionario de EU

El secretario del Ejército de EU, Daniel Driscoll, presentó el jueves a Zelensky la propuesta que el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, han redactado.

Pese a que Ucrania no ha participado activamente en la elaboración del documento, la Casa Blanca aseguró que están dialogando con ambos países "por igual".

El líder ucraniano agradeció los esfuerzos de la administración estadounidense y avanzó que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para asegurarse de que sus "posiciones de principios sean tomadas en consideración".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc