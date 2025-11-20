Más Información
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, abogó este jueves por una "paz digna" para su país, tras reunirse en Kiev con un alto funcionario estadounidense que le presentó el plan de Washington para poner fin a la invasión rusa.
"Ucrania necesita paz. (...) Una paz digna, para que las condiciones respeten nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano", declaró Zelenski, en un discurso tras reunirse con una delegación del Pentágono encabezada por el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll.
