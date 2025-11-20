Ucrania indicó que recibió un "proyecto de plan" de Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia, y afirmó que está dispuesto a trabajar de manera "constructiva" con Washington sobre su contenido.

"El presidente ucraniano recibió oficialmente un proyecto de plan por parte de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría reimpulsar la diplomacia", escribió la Presidencia ucraniana en Telegram.

Kiev no reveló el contenido del plan, pero según compartió a AFP un alto cargo conocedor del asunto, parecen incluir demandas claves de Rusia que Ucrania había rechazado y equiparado a una capitulación o pacto.

Entre ellas la cesión de territorios ucranianos a Rusia y la reducción de su ejército.

Según varias fuentes ucranianas y estadounidenses, el plan que ha recibido Zelensky fue delineado en secreto durante las últimas semanas por emisarios de EU y Rusia, y prevé que Ucrania entregue a Moscú la parte de la región oriental de Donetsk que todavía está bajo control ucraniano.

Tras una reunión con oficiales del ejército estadounidense en Kiev, la Presidencia ucraniana declaró que se acordó "trabajar en los puntos del plan para garantizar un final digno a la guerra".

"Estamos listos para trabajar de manera constructiva con la parte estadounidense y nuestros socios en Europa y en todo el mundo para lograr la paz", indicó la oficina del dirigente ucraniano Volodimir Zelensky.

Ucrania también anunció una llamada entre Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump en los próximos días.

El comunicado de Ucrania, que no hace ninguna mención a Rusia, afirma asimismo que Ucrania ha buscado la paz desde el comienzo de la invasión rusa en 2022 y apoya "todas las propuestas sustanciales" para poner fin a la guerra.

*Con información de EFE

mcc