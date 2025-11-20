Más Información

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno

Trump evoca la pena de muerte para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes del gobierno

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Generación Z convoca a nueva marcha hoy; llaman a protestar por detenciones en la movilización pasada

Generación Z convoca a nueva marcha hoy; llaman a protestar por detenciones en la movilización pasada

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Marcha de Generación Z en CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los 18 imputados; Fiscalía solicita medidas cautelares diferenciadas

Marcha de Generación Z en CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los 18 imputados; Fiscalía solicita medidas cautelares diferenciadas

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Ucrania indicó que recibió un "proyecto de plan" de Estados Unidos para terminar la , y afirmó que está dispuesto a trabajar de manera "constructiva" con Washington sobre su contenido.

"El presidente ucraniano recibió oficialmente un proyecto de plan por parte de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría reimpulsar la diplomacia", escribió la Presidencia ucraniana en Telegram.

Kiev no reveló el contenido del plan, pero según compartió a AFP un alto cargo conocedor del asunto, parecen incluir demandas claves de Rusia que Ucrania había rechazado y equiparado a una capitulación o pacto.

Lee también

Entre ellas la cesión de territorios ucranianos a Rusia y la reducción de su ejército.

Según varias fuentes ucranianas y estadounidenses, el plan que ha recibido Zelensky fue delineado en secreto durante las últimas semanas por emisarios de EU y Rusia, y prevé que Ucrania entregue a Moscú la parte de la región oriental de Donetsk que todavía está bajo control ucraniano.

Tras una reunión con oficiales del ejército estadounidense en Kiev, la Presidencia ucraniana declaró que se acordó "trabajar en los puntos del plan para garantizar un final digno a la guerra".

"Estamos listos para trabajar de manera constructiva con la parte estadounidense y nuestros socios en Europa y en todo el mundo para lograr la paz", indicó la oficina del dirigente ucraniano Volodimir Zelensky.

Ucrania también anunció una llamada entre Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump en los próximos días.

El comunicado de Ucrania, que no hace ninguna mención a Rusia, afirma asimismo que Ucrania ha buscado la paz desde el comienzo de la invasión rusa en 2022 y apoya "todas las propuestas sustanciales" para poner fin a la guerra.

*Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi aclara: menores de 18 años sí pueden solicitar una Vivienda del Bienestar; estos son los requisitos. Foto: Especial

Conavi aclara: menores de 18 años sí pueden solicitar una Vivienda del Bienestar; estos son los requisitos

Pensión IMSS: ¿Cuándo depositan el pago de diciembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Pensión IMSS: ¿Cuándo depositan el pago de diciembre 2025? Aquí la FECHA exacta

¿Cómo trabajar en el Mundial 2026 Jóvenes Construyendo el Futuro abre vacantes con sueldo atractivo. Foto: Adobe / Canva / FIFA

¿Cómo trabajar en el Mundial 2026? Jóvenes Construyendo el Futuro abre vacantes con sueldo atractivo

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX