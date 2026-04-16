Más Información

Cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027

Cruje la alianza oficialista de cara a la elección de 2027

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; ayudará en alianzas de Morena, informa Sheinbaum

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; ayudará en alianzas de Morena, informa Sheinbaum

Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos

Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos

Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla

Fiscalía de Tamaulipas dio contratos a empresa sancionada por EU; destina 1 millón 200 mil pesos a módulos LED y pantalla

Trolebús elevado choca cerca de la estación Covadonga en Chalco; reportan 20 lesionados

Trolebús elevado choca cerca de la estación Covadonga en Chalco; reportan 20 lesionados

Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera

Sheinbaum reacciona a aspiraciones de Félix Salgado y Andrea Chávez para 2027; tienen que renunciar si quieren ser candidatos, reitera

El diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, anunció que presentará una iniciativa para prohibir el y la minería a cielo abierto, retomando el proyecto original del expresidente .

En conferencia de prensa, se manifestó en contra del fracking y la posibilidad de que se implemente en el país, como anunció hoy la presidenta .

“Es un mandato popular que el pueblo de México nos dio desde el 2024, donde ya se incluía en lo que en ese momento llamábamos Plan C: la prohibición de minería en cielo abierto y del fracking, en el artículo 27. Es la única reforma constitucional, entonces planteada por el presidente, el compañero Andrés Manuel López Obrador, que no se aprobó, por lo que nosotros estaríamos reintroduciendo esta reforma”, dijo.

Lee también

Al diputado González Naveda lo acompañaron representantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking y del Frente de Pueblos Organizados de la Huasteca Potosina en contra del Fracking.

El legislador petista afirmó que el fracking no garantizará autosuficiencia energética y, por el contrario, generará severos problemas ambientales en materia de abasto del agua, además de graves perjuicios en contra de diversas comunidades indígenas de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]