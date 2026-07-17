Omar García Harfuch explica cómo se llevó a cabo el operativo para desmantelar una red de presunto huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

El secretario de Seguridad indica que la investigación sigue en proceso y comenzó a desarrollarse desde hace un año.

Explica que las indagatorias derivan del aseguramiento de 33 ferrotanques y han permitido identificar una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas por las autoridades.



Señala que este jueves se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, aunque precisó que aún faltan más mandamientos judiciales por ejecutar, por lo que las investigaciones continúan.