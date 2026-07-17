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Este viernes 17 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza desde el estado de Quintana Roo, su conferencia matutina, dedicada a informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Sigue aquí la "Mañanera del Pueblo" y mantente informado:
Nación 09:22 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:21 AM
El almirante Raymundo Morales informa que tras el sismo de magnitud 7.4 en el suroeste de Huixtla, Chiapas, descarta problemas y daños graves.
"Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema", comenta.
Sheinbaum Pardo dice que en un momento se emitirá un comunicado sobre el tema.
Nación 09:17 AM
Bulmaro Juárez saluda a los asistentes a la conferencia matutina maayat'aan, una lengua indígena hablada en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, para presentar a los cultivadores del amaranto.
Nación 09:10 AM
Nación 09:05 AM
Nación 08:59 AM
La Presidenta evita pronunciarse sobre su favorito para ganar el Mundial 2026; pregunta a los asistentes a La Mañanera del Pueblo a qué equipo le van, siendo España el preferido para alzar la Copa FIFA.
Nación 08:53 AM
"No tiene nada que ver", responde Sheinbaum al PAN sobre la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, luego de que el partido blanquiazul asegurara que la detención del exfuncionario se dio para distraer la atención de los audios filtrados donde presuntamente la gobernadora de dicha entidad, Marina del Pilar, hiciera tratos con autoridades estadounidenses para evitar su extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Nación 08:57 AM
Claudia Sheinbaum Pardo afirma que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, debe dar una explicación sobre los nuevos audios difundidos en los que presuntamente acuerda una reunión con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses en Panamá, relacionada con la cancelación de su visa.
Señala que no ha sostenido comunicación con la gobernadora sobre este tema y evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que solicite licencia al cargo.
Nación 08:37 AM
Mara Lezama asegura que se está trabajando en la contención de sargazo y que se han invertido 70 millones de pesos en ello.
Nación 08:36 AM
Omar García Harfuch explica cómo se llevó a cabo el operativo para desmantelar una red de presunto huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
El secretario de Seguridad indica que la investigación sigue en proceso y comenzó a desarrollarse desde hace un año.
Explica que las indagatorias derivan del aseguramiento de 33 ferrotanques y han permitido identificar una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas por las autoridades.
Señala que este jueves se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, aunque precisó que aún faltan más mandamientos judiciales por ejecutar, por lo que las investigaciones continúan.
Nación 08:29 AM
Sheinbaum Pardo indica que Mara Lezama, Semarnat y la comunidad están trabajando en un esquema de turismo para el megaproyecto de parque acuático "Perfect Day México" en Mahahual; contemplan un plan de ecoturismo.
Nación 08:24 AM
Josefina Rodríguez destaca dos récords de visitantes en Quintana Roo. Explica que actualmente hay una reducción de vuelos debido a los precios de turbosina, por lo que, de enero a mayo, México tuvo una reducción de 4% en turismo aéreo; sin embargo, fue el país que menos reducción tuvo en este rubro.
Nación 08:05 AM
Josefina Rodríguez dice que de todos los turistas que llegan a Quintana Roo, el 80% tiene como destino Tulum; la secretaria de Turismo presenta un plan turístico para la zona que incluye la entrada gratuita al Parque del Jaguar y destaca la recuperación de playas que fueron privatizadas. "Las playas son del pueblo como ha dicho la presidenta. Son gratuitas, y además están todos los días, para tanto nacionales, extranjeros y para los tulumenses", dice.
También da detalles del Plan Tulum Renace, el cual se basa en 10 puntos.
Nación 08:01 AM
Omar García Harfuch resalta las acciones del gabinete de seguridad en la estrategia de seguridad en Quintana Roo.
Destaca que en la entidad han sido detenidas 3 mil 800 personas y se han asegurado 6 mil 688 armas de fuego.
Indica que en Cancún se detuvieron a seis personas que contaban con fichas rojas de Interpol.
Nación 07:55 AM
Marcela Figueroa da el informe de incidencia delictiva con cifras al 30 de junio de 2026 correspondientes al estado de Quintana Roo.
Inicia mencionando que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó un 85% respecto a septiembre de 2024.
Respecto al promedio diario de este delito de junio de cada año, se observa una reducción de 27%.
En el primer semestre de cada año desde 2015, muestra una reducción del 60%, siendo este primer semestre de 2026 el más bajo desde 2015.
Destaca que Tulum lleva dos meses consecutivos sin homicidios dolosos.
Respecto a la evolución anual en el promedio diario de delitos de robo de vehículo por año en la entidad se registró una reducción de 19%.
Nación 07:51 AM
La gobernadora Mara Lezama agradece a la Presidenta las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en Quintana Roo y da un informe sobre los avances estatales en infraestructura, salud, vivienda, empleo, apoyos sociales, etc.
Nación 07:43 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy la acompañan Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, Alicia Bárcenas, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México; Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo; Claudia Curiel, secretaria de Cultura, Luisa María Alcalde, consejera Jurídico de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Marcela Figueroa, secretaria de titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Sebastián Ramírez, director general del Fonatur; Omar Vázquez, director del INAH; y Bulmaro Juárez, promotor, activista y divulgador de lenguas indígenas en México y presentador de la sección Suave Patria en La Mañanera del Pueblo.
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