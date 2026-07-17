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Madrid.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, planea asistir a la final del Mundial de Futbol 2026 del domingo contra Argentina, informó su despacho.
El rey de España, Felipe VI, también asistirá a la final en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, según anunció la Casa Real, un día después de que la selección española lograra su clasificación al vencer a Francia en las semifinales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también estará presente en la final mundialista.
Sánchez y Trump han chocado repetidamente en el escenario diplomático mundial, incluso por la guerra en Irán, el gasto de España en la OTAN y el apoyo de Estados Unidos a la respuesta militar de Israel en Gaza a los ataques de Hamas de 2023.
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Por superstición, presidente de Argentina no irá a la final del Mundial contra España
En tanto, Javier Milei, presidente de Argentina y aliado de Trump, no asistirá a la final, alegando superstición.
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Milei manifestó que la verá desde casa mientras la tres veces campeona Argentina intenta defender su corona mundial ante España, la campeona de 2010.
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