Sergio ‘Checo’ Pérez es un amante del futbol y la ausencia de México no lo privará de ver la Final de la Copa del Mundo 2026, entre las selecciones de España y Argentina.

De hecho, el piloto mexicano de la Fórmula 1 ya habló sobre a quién le gustaría ver con el codiciado cetro dorado en la Final que se disputará en New York, el próximo domingo 19 de julio.

“Difícil. La verdad es que con España tengo una conexión muy grande. Paso un buen tiempo ahí, en familia todos los años. Tengo mucho cariño por España”, declaró el jalisciense durante las actividades del Gran Premio de Bélgica.

“Por Argentina también, por (Lionel) Messi, el mejor jugador de la historia. Me encantaría verlo ganar… la verdad es que es difícil escoger a uno. Creo que el que sea va a ser un muy buen ganador”, agregó sobre Lionel Messi.

Al final de las preguntas que le realizaron sobre el desenlace de la Copa del Mundo 2026, Checo Pérez aseguró entre risas que el duelo por el título entre Argentina y España será lo más interesante del fin de semana.

“Los dos merecen estar en la Final, creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana”, concluyó el volante de Cadillac.