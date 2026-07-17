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Un motociclista de entre 25 y 30 años murió la mañana de este viernes luego de derrapar mientras circulaba por la calle Laurel, casi esquina con Avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.
Tras el accidente, el conductor quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones, por lo que policías y personal de emergencias acudieron al sitio. Paramédicos del ERUM le realizaron una valoración, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a un trauma, cuya causa exacta será determinada por las autoridades.
La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.
Un enfrentamiento entre automovilista y motociclista terminó con un asesinato en la GAM; uno termina detenido por homicidio
ss
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