Al ver que lo seguían, Emiliano llamó por teléfono a su papá para pedirle ayuda. Él joven alcanzó a llegar a casa en donde Julio César esperaba con un arma al agresor de su hijo y ahí al accionarla alcanzó a uno de los motociclistas que perdió la vida.

Por la madrugada del lunes, Emiliano conducía su automóvil Shadow Chrysler por calles de la alcaldía Gustavo A Madero. Ahí en inmediaciones de la avenida Gran Canal, el conductor tuvo un enfrentamiento con un grupo de motociclistas.

Después de pelear con ellos, Emiliano aceleró para regresar a su casa en la colonia Nueva Atzacoalco.

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Pero en su camino, se percató que los motociclistas lo seguían. Por eso pidió auxilio de su padre y aceleró para llegar a su domicilio a refugiarse.

Emiliano logró llegar sin ser alcanzado por los atacantes. Pero al estar dentro de la casa, él y su padre escucharon a los motociclistas golpear el vehículo del joven.

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Con arma en mano, el padre de Emiliano salió a la calle para enfrentarse con los motociclistas.

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Los balazos alcanzaron a Jonathan Misael, un adolescente de 17 años que murió por los disparos que recibió en la cabeza.

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Al lugar llegaron policías y familiares del fallecido que fueron alertados por los hombres que lo acompañaban.

Antes de que ellos identificaran el cadáver, los agentes detuvieron a Julio César por el homicidio del adolescente.

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En el archivo de la policía se encontró el historial delictivo del adolescente. Él fue detenido en 2016 por el robo de una motocicleta.

Además en 2024 fue aprehendido por robo de 200 pesos a un transeúnte. En ese mismo año, se le detuvo por venta de droga y portación de arma.

LL