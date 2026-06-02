[Publicidad]
“Indara”, es una cachorra pastor alemán de cuatro meses que será entrenada para ser el nuevo binomio canino para la localización de personas en estructuras colapsadas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que “Indara” se suma al equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), la cual fue donada por un ciudadano quien quiso colaborar con la Policía de la Ciudad de México, “ya que este tipo de canes tienen habilidades de obediencia, resistencia física, agilidad y capacidad de concentración, cualidades fundamentales para las operaciones de búsqueda y rescate”.
Su manejador, el oficial Dann Joha Ricoy Montes, subdirector del ERUM, explicó que el proceso de preparación del binomio tomará aproximadamente dos años y será entrenada por personal especializado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante entrenamientos constantes enfocados en búsqueda de personas vivas, rastreo en estructuras colapsadas, obediencia táctica y trabajo en escenarios controlados y de alta complejidad.
Lee también A 9 días del Mundial, alistan Línea 14 del Trolebús que irá a Huipulco
Detalló que “Indara” contará con entrenamiento especializado para intervenir en escenarios como derrumbes, desastres naturales, explosiones, colapsos estructurales y zonas de difícil acceso, donde los binomios caninos representan una herramienta esencial para la localización rápida de personas y resaltó la importancia de estos equipos en operaciones donde cada minuto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.
Así, la SSC explicó que "Indara" se une a "Barret", un pastor belga malinoa, quien tiene tres años, y ya trabaja en dicha unidad.
El equipo USAR del ERUM obtuvo en el año 2019 la acreditación internacional, otorgada bajo estándares especializados en búsqueda y rescate urbano, lo que posicionó a la Ciudad de México como referente en atención de emergencias y desastres.
LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
CDMX está preparada para las lluvias previo al Mundial 2026, afirma SGIRPC; pronósticos se están sacando cada 4 días, señala Myriam Urzúa
Economía
Mundial 2026: Monedas de oro y plata de la Copa del Mundo aún no están a la venta; "no tenemos piezas en existencia"
De última
Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello
Nación
Tiran y "desnudan" figuras de futbolistas en protesta de la CNTE en Reforma; mantienen boicot al Mundial 2026
Sección
¿Cuáles son las nuevas reglas de futbol que se implementarán en el Mundial 2026?
Sección
Botanas baratas para el Mundial 2026: Profeco revela las opciones más económicas y deliciosas
Sección
¿A qué hora empezará a llover hoy? Pronóstico del clima para la tarde y noche de este martes
Sección
VIDEO: Alpinista muestra la basura que deja el turismo en el Everest