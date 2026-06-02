“Indara”, es una cachorra pastor alemán de cuatro meses que será entrenada para ser el nuevo binomio canino para la localización de personas en estructuras colapsadas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que “Indara” se suma al equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), la cual fue donada por un ciudadano quien quiso colaborar con la Policía de la Ciudad de México, “ya que este tipo de canes tienen habilidades de obediencia, resistencia física, agilidad y capacidad de concentración, cualidades fundamentales para las operaciones de búsqueda y rescate”.

Su manejador, el oficial Dann Joha Ricoy Montes, subdirector del ERUM, explicó que el proceso de preparación del binomio tomará aproximadamente dos años y será entrenada por personal especializado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante entrenamientos constantes enfocados en búsqueda de personas vivas, rastreo en estructuras colapsadas, obediencia táctica y trabajo en escenarios controlados y de alta complejidad.

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"Indara" se suma al ERUM de CDMX; entrenarán a cachorra para rescate en estructuras colapsadas. Foto: Especial

Detalló que “Indara” contará con entrenamiento especializado para intervenir en escenarios como derrumbes, desastres naturales, explosiones, colapsos estructurales y zonas de difícil acceso, donde los binomios caninos representan una herramienta esencial para la localización rápida de personas y resaltó la importancia de estos equipos en operaciones donde cada minuto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.

Así, la SSC explicó que "Indara" se une a "Barret", un pastor belga malinoa, quien tiene tres años, y ya trabaja en dicha unidad.

El equipo USAR del ERUM obtuvo en el año 2019 la acreditación internacional, otorgada bajo estándares especializados en búsqueda y rescate urbano, lo que posicionó a la Ciudad de México como referente en atención de emergencias y desastres.

LL