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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo mayormente nublado para este viernes 17 de julio en la Ciudad de México.
Habrá condiciones para lluvias fuertes e intervalos de chubascos que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo; estas condiciones se esperan principalmente en el sur de la ciudad, entre las 15:00 de la tarde y las 20:00 horas.
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Asimismo, este día se esperan vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
ss
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