Metrópoli | 17-07-26 | 10:16 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo mayormente para este viernes 17 de julio en la .

Habrá condiciones para lluvias fuertes e intervalos de chubascos que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y caída de ; estas condiciones se esperan principalmente en el sur de la ciudad, entre las 15:00 de la tarde y las 20:00 horas.

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Asimismo, este día se esperan vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la alcanzará los 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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