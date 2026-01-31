Más Información

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este sábado se prevé descenso en las temperaturas máximas generando ambiente de fresco a templado, con cielo mayormente nublado con lluvias ligeras aisladas en el sur y poniente. La temperatura máxima será de 17 grados Celsius (°C).

También, soplará viento de dirección Norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

La madrugada del domingo será muy fría, con una temperatura de 5°C a las 6:00 de la mañana y posibles heladas en zonas altas de la ciudad.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Este-Sureste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

