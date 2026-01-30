Del 6 al 8 de febrero tendrá lugar la Semana de las Artes 2026 de la alcaldía Magdalena Contreras, en la que distintos recintos de la demarcación serán sede de eventos de danza, cine, performance, conversatorios, pasarela de moda, concursos de freestyle, venta de artesanías, entre otras actividades.

La inauguración tendrá lugar el viernes 6 de febrero a las 16:00 de la tarde en la galería del Foro Cultural “El Águila”, con la apertura de la exposición “La ciudad nunca fue nuestra”, una muestra colectiva de artistas mexicanos emergentes que reflexionan, desde la pintura, la fotografía y el collage, sobre la descentralización cultural, la memoria artística y las identidades construidas desde las periferias urbanas. El evento inaugural contará con un DJ set a cargo de Bruja Prieta y performances de Benzoato de Sodio y Hurakana Selma Ce.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, y reunirá durante tres semanas a artistas como Niño del Río, Antal Leyva, Laura Flores, Lorenzo Aguirre y Eitan Frías, entre otros, quienes dialogan con el territorio, la memoria y las realidades sociales contemporáneas, marcando el inicio de una semana dedicada a la expresión artística actual.

Como parte de la programación, en el Cine Víctor Manuel Mendoza se proyectará la película de terror “Cosa Rara”, seguida del performance de la artista Gotoxyc y el conversatorio “La animación como herramienta de memoria, identidad e historia”.

Leer también: Brian Alexis y Eduardo Josafat, detenidos en marcha de Generación Z, serán liberados; otorgan suspensión condicional del proceso por lesiones

El 7 de febrero se presentará la Muestra Fílmica de la UNAM, así como el conversatorio de la Red Nacional de Arte, con Mónica Ruíz, titulado “El cine es político: la creación y producción como formas de disputa”. Ese mismo día, a las 17:00 horas, la pérgola del Foro Cultural será sede del performance interdisciplinario “Aquí no llega el museo”, que une moda, música y danza.

El domingo 8 de febrero se llevará a cabo el concurso de freestyle y la presentación musical de Victoria Emergente, cerrando una jornada que celebra las voces jóvenes y las expresiones urbanas contemporáneas.

El Foro Cultural “El Águila”, ubicado en Camino Real de Contreras 27, colonia La Concepción, y el Cine Víctor Manuel Mendoza, en Fortín 5, Barranca Seca, ambos en La Magdalena Contreras, refrendan su vocación como espacios públicos abiertos a la creación, la reflexión social y el diálogo cultural.

A través de la Subdirección de Cultura y Patrimonio, la alcaldía invitó a los habitantes a disfrutar de toda la programación, que además, será gratuita.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr