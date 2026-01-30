Productores de tamales de la Ciudad de México, de distintos estados del país y del extranjero comenzaron la venta de sus productos en la 15ª edición de la Feria del Tamal, realizada en la alcaldía Iztapalapa.

En total, 36 productores nacionales e internacionales participan en esta edición, donde además de tamales, artesanos ofrecen productos como cartonería y joyería a los visitantes.

Brayan Miranda participa en la feria con un negocio familiar que lleva más de 25 años en la elaboración de tamales, iniciado por sus padres.

Arranca 15ª Feria del Tamal en Iztapalapa; productores nacionales e internacionales exhiben sabores y artesanías. Foto: Arantxa Meave.

Actualmente, explicó, cuentan con un puesto ubicado afuera del Metro Iztapalapa, en las calles Estrella y Victoria Porfirio Díaz, donde trabaja toda su familia.

“Nos gustan los tamales porque es algo muy especial para nosotros y nos ha ayudado mucho”, comentó.

Lee también: FGJ ofrece recompensa por Carlos Melecio Navarrete, presunto feminicida de Elsa Celeste Abarca; la habría asesinado por ir una fiesta

Indicó que su especialidad son los tamales oaxaqueños, entre los que destacan los de mixiote con pollo, cochinita pibil, mole negro con pollo y morita con carne de puerco.

“Cada tamal es una historia porque tienen una preparación muy especial”, señaló.

Arranca 15ª Feria del Tamal en Iztapalapa; productores nacionales e internacionales exhiben sabores y artesanías. Foto: Arantxa Meave.

Por su parte, Dulce Franco, quien trabaja desde hace cuatro meses en Tamales de la Abuela, relató que las ferias representan un apoyo importante para las ventas y la popularidad de los productos.

“Es de ambos, porque también las personas conocen otros sazones”, comentó.

Agregó que el negocio cuenta con diversos puntos de venta dentro de la alcaldía Tláhuac, lo que les ha permitido consolidar una clientela frecuente.

Lee también: Vinculan a proceso a sujeto que habría agredido a mujer con discapacidad; está acusado de feminicidio en grado de tentativa

Desde Tabasco, Trilia del Carmen compartió que aprendió a preparar tamales gracias a su madre, quien le enseñó el método tradicional.

“Es una pasión y algo muy bonito prepararlos, porque además estoy vendiendo un pedacito de mi familia que me enseñó”, dijo.

Añadió que para la feria preparó más de dos mil tamales, al tratarse de una de las temporadas de mayor venta.

Arranca 15ª Feria del Tamal en Iztapalapa; productores nacionales e internacionales exhiben sabores y artesanías. Foto: Arantxa Meave.

En representación de Colombia, Cornelia Vallecilla ofrece tamales colombianos elaborados con hojas tradicionales y hojas de arroz, así como arepas y lasaña de plátano.

“Me encanta porque es de mi país todo esto y compartirlo es una experiencia mágica”, mencionó.

De acuerdo con Cornelia, sus principales compradores son jóvenes que buscan opciones como arepas sin carne.

Lee también: Personal de Refugio Franciscano ingresa a predio en disputa en alcaldía Cuajimalpa; no se reportan incidentes ni lesionados

“Yo creo que los sabores les llaman mucho la atención”, señaló.

Además de la oferta gastronómica, Claudia Cortés, conocida como ‘Klauzen’, y Verónica Piña participan con artesanías de cartonería, las cuales venden en ferias, eventos y bajo pedido desde hace cuatro años, cuando se conocieron en un taller.

Arranca 15ª Feria del Tamal en Iztapalapa; productores nacionales e internacionales exhiben sabores y artesanías. Foto: Arantxa Meave.

“Es súper interesante el proceso desde que surge la idea”, comentó Claudia.

Verónica explicó que las ferias representan una oportunidad para que las personas conozcan su trabajo, especialmente niños, atraídos por la variedad de colores, y turistas que buscan recuerdos.

“Todos quieren llevarse un pedazo de México”, concluyó.

La feria del tamal estará hasta el 2 de febrero en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr