Un sujeto, identificado como Edson "N", fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por haber agredido a una mujer con discapacidad, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

Un juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGJ, el imputado habría atacado con un objeto de vidrio a una mujer, durante la madrugada del pasado 19 de enero, tras lo cual, la víctima fue llevada a un hospital para su atención.

Personal médico dio aviso a la FGJ, por lo que se inició una investigación, a través de la cual se reunieron los datos de prueba suficientes para solicitar a un juez de control una orden de aprehensión en contra del agresor.

El 23 de enero, cuatro días después del ataque, policías de investigación de la FGJ localizaron y capturaron a Edson, en calles de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

El sujeto, de 29 años de edad, fue vinculado a proceso al día siguiente de su captura, aseguró la FGJ.

