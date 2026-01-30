Más Información
Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos
Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa
Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital
ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"
Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos
Un sujeto, identificado como Edson "N", fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por haber agredido a una mujer con discapacidad, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).
Un juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la FGJ, el imputado habría atacado con un objeto de vidrio a una mujer, durante la madrugada del pasado 19 de enero, tras lo cual, la víctima fue llevada a un hospital para su atención.
Leer también: Aseguran 150 toneladas de autopartes en predio con fachada de hotel en Cuauhtémoc
Personal médico dio aviso a la FGJ, por lo que se inició una investigación, a través de la cual se reunieron los datos de prueba suficientes para solicitar a un juez de control una orden de aprehensión en contra del agresor.
El 23 de enero, cuatro días después del ataque, policías de investigación de la FGJ localizaron y capturaron a Edson, en calles de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
El sujeto, de 29 años de edad, fue vinculado a proceso al día siguiente de su captura, aseguró la FGJ.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]