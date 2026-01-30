La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer del ofrecimiento de ocho recompensas, una para la captura de un presunto feminicida y siete más para la ubicación de personas desaparecidas.

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la FGJ informó que ofrece 500 mil pesos de recompensa a quien entregue información que ayude a la localización, detención y puesta a disposición de Carlos Melecio Navarrete, a quien se le imputa el delito de feminicidio.

La información puede ser proporcionada a la FGJ las 24 horas del día los 365 días del año en las oficinas de la Fiscalía, por vía correo electrónico o por teléfono, explicó.

Asimismo, la FGJ comunicó del ofrecimiento de siete retribuciones más para quien proporcioné información que ayude a la localización de Brandon Ángel Cuevas Almazán, Luis Enrique Pote Ángeles, Benjamín Echeverría Olmedo, Mario Aarón Bravo García, Diego Iván Arreola Pérez, Fernando Contreras Reyes y Diego Jonathan Rodríguez Miranda.

La dependencia afirmó que “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y ofendidos, se considera conveniente ofrecer una recompensa a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la localización”.

La suma de la recompensa por cada uno de estos casos es de 500 mil pesos, detalló la FGJ.

Sin embargo, en los siete acuerdos que se ofrece el dinero por la información para dar con los mencionados, se estableció que la ayuda solicitada también es para la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas probables responsables de su desaparición.

Por lo anterior, los 500 mil pesos de cada una de las siete recompensas se dividirán en 250 mil para quien ayude a la localización de las personas mencionadas y 250 mil para quien brinde información sobre los responsables de su desaparición.

Los acuerdos por los que se ofrece el dinero por la ayuda entraron en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 29 de enero

