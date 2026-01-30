Sólo 5% de los casos de desaparición en la Ciudad de México están relacionados con delitos, mientras que el restante 95%, al localizar a las personas, las autoridades se dan cuenta de que detrás hay algún problema social que motivó a la persona a ausentarse de su núcleo familiar; por ejemplo, situaciones de violencia, afirmó el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas local, Luis Gómez Negrete.

Tras adelantar que en las próximas semanas se presentarán cifras finales sobre las desapariciones, el funcionario dijo: “Sí, decirte que tenemos un 5% de casos que están relacionados con delitos”.

Añadió que en “el resto de los casos, cuando localizamos a las personas, nos damos cuenta de que sí puede haber problemas sociales detrás, pero no necesariamente estamos hablando de delitos. Entonces, en ese 95% tenemos casos que representan problemas sociales que tenemos en la Ciudad de México”.

“¿De qué tipo? Por ejemplo, tenemos un porcentaje significativo de menores de edad que se presenta un reporte de desaparición, pero que hay en el proceso una disputa de la custodia de los menores por parte de sus progenitores. Por ejemplo, ese es un fenómeno. Otro fenómeno que tenemos son personas que en su núcleo familiar pueden sufrir algún tipo de situación de violencia y que por lo tanto deciden ausentarse”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado afirmó que no le gusta usar el término de “ausencia voluntaria” para estos casos, pues no lo considera representativo, pues “es un problema social que lleva a que una persona tenga que ausentarse de su núcleo familiar. Es un problema, pero no es un tema de seguridad pública, no es un tema de delincuencia”.

Mencionó que dentro de 5% de los casos que sí tienen que ver con delitos, hay algunos relacionados con homicidios que se investigan como tal, pero la persona no es identificada de manera inmediata.

“Sus familias reportan por otro lado la desaparición, y cuando hacemos el cruce, pues nos damos cuenta de que era víctima de homicidio”, indicó.

De cara a la Copa del Mundo que tendrá como sede a la capital en junio, el comisionado aseveró que “la Ciudad de México es una ciudad muy grande que puede llegar a tener desafíos en términos de seguridad, pero cada día es una ciudad más segura, estamos en el momento de mejores condiciones de seguridad en los últimos años y justamente el tema de desapariciones sigue la misma tendencia. No es un foco de preocupación creciente”.

Homologar procesos

El comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México aseveró que hay un reto muy importante en la homologación de formatos y procedimientos para la búsqueda y localización de personas, ya que cada entidad federativa tiene sus propias definiciones; por ejemplo, al momento de entrevistar a las familias, en los datos que se incluyen en un fotoboletín o en la manera en que se transmite esta información entre sus instituciones.

A unos días de la primera sesión del año del gabinete metropolitano para la búsqueda de personas desaparecidas (conformado por CDMX, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos y Estado de México), Gómez Negrete señaló que se necesita una colaboración mucho más sólida y eficiente en cuanto a la colaboración de casos “de carácter transfronterizo”, así como en el intercambio de información y de datos importantes para la identificación de personas fallecidas, como son datos genéticos, huellas dactilares y fotografías.

“El gran reto es que hay un procedimiento o hay varios procedimientos de carácter nacional, pero esos procedimientos de carácter nacional son un poco más tardados de lo que requieren a veces los casos inmediatos”, concluyó el comisionado de Búsqueda.