Familiares y amigos de la menor Araceli Vilchis Garduño, reportada como desaparecida en la colonia Tránsito, realizaron un bloqueo sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad, para exigir a la Fiscalía General de Justicia capitalina que agilice los trámites relacionados con su localización.

La movilización provocó afectaciones viales en la zona, mientras los manifestantes demandaron mayor celeridad y atención por parte de las autoridades en las labores de búsqueda. Con pancartas y consignas, pidieron que el caso no quede rezagado y se refuercen las acciones para dar con el paradero de la menor.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido información adicional sobre avances en la investigación.

Las autoridades de tránsito implementaron dispositivos para desviar la circulación y mitigar el congestionamiento vehicular en el área.

