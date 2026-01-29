Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Familiares y amigos de la menor , reportada como en la colonia Tránsito, realizaron un bloqueo sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad, para exigir a la Fiscalía General de Justicia capitalina que agilice los trámites relacionados con su localización.

La movilización provocó en la zona, mientras los manifestantes demandaron mayor celeridad y atención por parte de las autoridades en las labores de búsqueda. Con pancartas y consignas, pidieron que el caso no quede rezagado y se refuercen las acciones para dar con el paradero de la menor.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido información adicional sobre avances en la investigación.

Las autoridades de tránsito implementaron dispositivos para desviar la circulación y mitigar el congestionamiento vehicular en el área.

