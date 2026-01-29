La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, defendió el show de cabaret que se ofreció en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la noche del miércoles, y adelantó que vendrán más; en tanto, diputados de oposición criticaron esta puesta en escena.

En rueda de prensa, la legisladora morenista precisó que el Congreso local es la “casa del pueblo” y que la gente tiene derecho de ver este tipo de espectáculos en la sede del Poder Legislativo de la Ciudad.

“¿Cómo hacemos para que todos podamos caber en esta Ciudad? respetándonos y respetando nuestra ideología política. ¿La gente tiene derecho a este tipo de espectáculos? por supuesto que sí en nuestro recinto legislativo… El recinto legislativo a partir, no de ayer, de hace ya varios varios días fue registrado dentro de la Noche de Museos como un espacio cultural, como un espacio donde queremos que todas y todas puedan visitar; entonces, pues eso sería y vamos a seguir”, señaló.

Xóchitl Bravo precisó que antes del show de Las Reinas Chulas se hizo todo un recorrido histórico de lo que implica el recinto legislativo, “pero también aprovechamos el espacio de que fueron vecinas, vecinos, habitantes de la Ciudad e invitamos a varias colectivas a que pudieran exponer sus cosas que venden.

Critican show

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Andrés Atayde, aseveró que fue una auténtica pena lo que vivió ayer en el Congreso capitalino.

¿Cultura? sí, siempre, pero siempre con respeto. El Legislativo Local es la casa de todos. Sin distinción. Se le perdió el respeto al Recinto y a su historia, a la pluralidad y al propio pueblo chilango”, asentó.

Tania Larios, coordinadora del PRI, mencionó que Morena profanó al Congreso local con un teatro cabaret, que estuvo actuado bajo la influencia de drogas y alcohol, mientras aluden a la 4T.

“Esto exhibe con claridad los vicios del partido en el poder: un partido podrido, que degrada las instituciones, desprecia la democracia y utiliza los espacios públicos como escenografía de propaganda. Lo de Morena en el Congreso no fue un evento cultural: fue una profanación institucional. Usaron el recinto que representa a la ciudadanía para su propaganda política, su narrativa y su culto al poder sin escrúpulos. Así actúa un partido que se cree dueño del país, que confunde gobierno con régimen y que cree que las instituciones son de su propiedad”, comentó.

Y añadió: “Morena convirtió al Poder Legislativo en un teatro de cabaret, cruzó una línea: degradó la política, humilló a las instituciones y convirtió al Poder Legislativo en un insulto a la ciudadanía. Esto no es transformación: es degeneración democrática. Como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, me parece lamentable e inaceptable que Morena, su coordinadora y la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México en innumerables ocasiones le cierren las puertas a la ciudadanía, a las víctimas y a la oposición en el Congreso, pero si permitan este lamentable espectáculo”.

