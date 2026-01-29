Más Información
La noche del miércoles, el pleno del Congreso de la Ciudad de México se convirtió en un verdadero cabaret.
Durante una edición más de Noche de Museos, el Congreso capitalino abrió sus puertas a la ciudadanía para presentar el espectáculo de teatro cabaret ‘Las Reinas Chulas toman el Congreso’, una propuesta escénica que combinó humor, crítica social y reflexión política.
Los visitantes pudieron disfrutar de este cabaret en el recinto en donde se construyen las leyes de la Ciudad de México.
Con esto, el recinto legislativo se transformó en un espacio cultural vivo, reafirmando su compromiso con la promoción del arte, la cultura y el acceso democrático a expresiones artísticas que fomentan el pensamiento crítico y la participación ciudadana.
La presentación de Las Reinas Chulas, reconocidas por su trayectoria en el cabaret político, ofreció al público una experiencia única que dialoga con la realidad social y política del país desde una perspectiva irreverente, inclusiva y profundamente reflexiva.
