El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, encabezó la puesta en marcha de los “Puntos Dalia”, una red de espacios seguros para atender la violencia de género en la demarcación, habilitados en las zonas de mayor prioridad, incluidos sitios privados como tiendas Oxxo o cines.

En total se trata de 50 puntos ubicados de manera estratégica, de acuerdo con un mapeo en el que se detectaron ocho zonas con focos rojos por violencia contra las mujeres, principalmente por violencia familiar y económica.

Alcaldía Álvaro Obregón pone en marcha 50 “Puntos Dalia" para atender violencia de género. (FOTO: CARLOS MEJÍA/ EL UNIVERSAL)

Al encabezar la puesta en marcha de la estrategia, el edil de Álvaro Obregón señaló que en estos espacios se darán atención, refugio temporal, traslado, entre otros servicios a las mujeres que así lo necesiten. Explicó que si bien ahora se lanzan 50 puntos, el objetivo será ampliarlo hasta tener uno en cada unidad territorial de la alcaldía.

“Lanzamos 50 puntos Dalia el día de hoy, pero nuestro compromiso es tener por lo menos un punto Dalia en cada una de las unidades territoriales. Aquellos espacios donde tengamos mayor convivencia y que vamos a ir cruzando con los datos que tenemos en nuestra área de seguridad, lo iremos reforzando”, dijo.

Afirmó que Álvaro Obregón será un refugio para que las mujeres sepan que no están solas y que la comunidad las cuidará, respaldará y acompañará.

“Que sepan que vamos a caminar juntos, que sepan que ustedes se van a convertir en un referente de cuando decidimos cambiar cómo nos comportamos, los efectos son mayúsculos. No solamente es buscar erradicar la violencia de género, es decir, aquí vamos en el camino para que no vuelva a suceder”, aseveró.

Personal policiaco de la unidad de genero de la SSC en la alcaldía Álvaro Obregón que participa en "Puntos Dalia": red de atención inmediata para mujeres. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Explicó que 12 patrullas -equivalente al 10% de la flota con la que cuenta la demarcación- se desplegarán para circular en estos puntos Dalia.

Para ampliar su cobertura, existen cuatro tipos de puntos Dalia: los de atención prioritaria y preventiva; de atención 24/7, los itinerantes y puntos Dalia de movilidad.

Además de espacios y edificios públicos, estos puntos también se ubicarán en sitios privados, como sucursales de Oxxo localizados en sitios identificados como focos rojos; cines, hospitales, instituciones académicas, entre otros.

