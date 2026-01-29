Toluca, Méx.— La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició dos investigaciones por casos de acoso escolar o bullying registrados en escuelas de la capital mexiquense.

El titular del órgano autónomo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez informó que estas investigaciones se iniciaron de oficio por acciones u omisiones de autoridades educativas, y obedecen a hechos ocurridos en los últimos días en las escuelas secundarias Oficial No. 12 Héroes de la Independencia y Técnica No. 159 Octavio Paz, ambas ubicadas en el municipio de Toluca.

“Conocemos hasta el momento sobre estas presuntas vulneraciones en derechos humanos, ya iniciamos dos expedientes, estamos en la etapa de la investigación y realizando las acciones necesarias para prevenir estas violaciones a derechos humanos”, comentó.

Durante 2025 la CODHEM cerró con una recepción de 5 mil 100 quejas por vulneraciones a derechos, de las cuales, 600 se concentraron en el sector educativo por diversos temas, entre ellos, por casos de bullying en escuelas.

En lo que va de 2026, dijo, se tienen 13 quejas en todo el Estado de México, los casos se registraron en nivel básico, es decir se trata de escuelas primarias y secundarias, principalmente.

“Es un número importante que debemos de atender, también son diversos los temas que tienen que ver con el sector educativo, pero hay que estar trabajando de la mano para estar investigando, documentando y en su momento emitir la determinación que conforme a derecho corresponda”.

Delgado Pérez dijo que lo primero será analizar la problemática y atenderla desde todas sus aristas, investigarla y de ser un fenómeno social que se expanda, emitir una recomendación general a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

“Lo importante de la acción de derechos humanos es prevenir, que las autoridades realmente ataquen el asunto con las acciones que hace la Comisión como medidas precautorias para que atiendan el tema y que no se vaya a salir de las manos. La recomendación en términos generales es que la ciudadanía se acerque e interponga quejas si es que tiene conocimiento de temas como violencia entre iguales conocido como bullying para que la CODHEM pueda investigar los casos y prevenir la violación de los derechos humanos”, sostuvo el titular de la comisión de derechos humanos mexiquense.