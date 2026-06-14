Durante los últimos 20 años, las Mujeres Privadas de la Libertad (MPL) en México han aumentado en 48 por ciento, destaca un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Según el documento, esta situación contrasta con la que presentan los varones en prisión, cuyo número se ha incrementado en 11.6 por ciento.

El estudio destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuye las causas de este fenómeno a factores como las reducidas oportunidades económicas y educativas y situaciones de pobreza, que colocan a las mujeres en situaciones vulnerables y en un mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas.

Lee también UNAM alerta por riesgo de ludopatía durante el Mundial; apuestas deportivas apuntan a cifras récord

Además, muchas mujeres con limitaciones financieras participan en actividades criminales tras ser obligadas mediante amenazas dirigidas a ellas o sus familias.

Otro elemento es el consumo de drogas, pues “muchas MPL tienen un consumo problemático de drogas, aspecto que puede llevarlas a involucrase en delitos relacionados con estas sustancias”.

[Publicidad]

Respecto de los delitos por los que recibieron sentencia antes de su reclusión actual fueron: posesión ilegal de drogas (20.7%), robo a negocio (11.6%) y comercio ilegal de drogas (10.3%), según el INEGI.

Lee también Colectivos de búsqueda juegan cascarita para visibilizar crisis de desaparecidos; exigen acciones concretas para atender problemática

Respecto de la situación jurídica de las MPL, a nivel nacional en 2025, 49.6% estaban sentenciadas y 50.4% esperaban su sentencia, lo que que contrasta con la situación de los hombres, ya que 61% ya tenían sentencia, frente a 39% sin sentencia.

[Publicidad]

En cuanto a los delitos por los cuales fueron privadas de su libertad, los que tuvieron mayores porcentajes fueron: homicidio (15%), robo (13.2%), secuestro (7.3%) y delitos contra la salud en su

modalidad de narcomenudeo (6.1%). En contraste, los delitos con mayor porcentaje cometidos por hombres fueron: robo (20%), homicidio (12.7%), violación (5.8%) y secuestro (4.9%).

Lee también Sheinbaum entrega canchas de futbol en San Luis Potosí; regala boletos para partidos del Mundial

[Publicidad]

Cabe decir que nueve de cada 10 MPL 9 nunca habían cometido un delito antes de su encarcelamiento.

El análisis destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que muchas de las MPL ingresan a los centros penitenciarios como coacusadas de ilícitos que cometieron sus parejas, tales como delitos contra la salud y secuestro, entre otros, con penas muy elevadas.

“El incremento de las sentencias elevadas a mujeres jóvenes con hijos por delitos como secuestro y contra la salud cometidos acompañando a sus parejas, va en aumento, y si bien hace algunos años el ingreso de las mujeres estaba asociado a la comisión de delitos contra la salud, al tratar de ingresar droga para su pareja, en la actualidad no hay trato diferenciado y al contrario, se les otorgan penas tan elevadas como a sus parejas, independientemente del nivel de participación o si llegaron como coacusadas”, subraya la CNDH.

[Publicidad]

Lee también Por culpa de la 4T, México sumergido en una corrupción pandémica: Ignacio Morales Lechuga; “AMLO enfrentará la justicia algún día”, dice

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en promedio a nivel nacional, 68.9 por ciento de las MPL señalaron tener hijos menores de edad.

Durango fue la entidad con el mayor porcentaje de MPL con hijos(as) menores de edad con 78.6 por ciento. Por el contrario, Campeche fue la entidad que reportó menos MPL con hijos(as) (50 por ciento), seguida de la Ciudad de México con 57.7 por ciento.

[Publicidad]

A nivel mundial, la población de mujeres en prisión ha aumentado 57 por ciento desde el año 2000; en contraparte, la población de hombres ha tenido un aumento de 22 por ciento.

Lee también PAN urge a Sheinbaum designar titular de la Secretaría de Mujeres; aseguran que las mujeres no son prioridad para Morena

En México, al igual que la tendencia mundial, en las últimas décadas se ha presentado un importante aumento de MPL.

[Publicidad]

De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), en 2005 el promedio de MPL fue de poco más de 10 mil, mientras que en 2025 llegó a poco más de 15 mil (OADPRS, 2026), lo cual representó un aumento de 47.8%, que contrasta con el aumento de 11.6% en el caso de los hombres privados de la libertad en el mismo periodo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov